Diego Ramos, Julieta Ortega y Nico Riera regresan a SEX: los detalles

Adabel Guerrero es otra de las figuras que más temporadas lleva en el show y una de las más aplaudidas con su número de pole dance. Valeria Archimó y Licha Navarro aportan talento y seducción mientras que Franco Torchia, una de las últimas incorporaciones, aporta una mirada inclusiva, tanto sobre la diversidad como el deseo sexual.

Flor Anca, Luca Martin, Maxi Diorio, Brenda Mato, Srta. Bimbo son algunos de los talentos que deslumbran cada semana en este show tan exitoso.

El show se renovó con los espacios de circulación por diferentes zonas de Gorriti Art Center como la ZONA ROJA, que es exclusiva para espectadores VIP que abonen un upgrade y donde verán lo más hot que brindan los integrantes del show y el CUARTO OSCURO en el primer piso.

Diego Ramos forma parte de SEX desde el primer ensayo hace casi 6 años y estuvo en cada una de las funciones y en todos los formatos convirtiéndose en el actor con más permanencia ininterrumpida en una obra de teatro de la cartelera teatral actual. Sex es un show con cercanía y exclusivo que se presenta de jueves a domingo en Gorriti Art Center.

La experiencia fue vista por más de 800 mil personas en estos 6 años. Durante este tiempo el espectáculo pudo vivirse en formato inmersivo, virtual, 360, autos, gira nacional e internacional y temporadas de verano en Mar del Plata y Carlos Paz.