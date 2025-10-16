Andrea Rincón reveló el verdadero y firme motivo por el que cortó su amistad con Julieta Ortega

Andrea Rincón y Julieta Ortega se mostraban inseparables dentro del medio y formaron una gran amistad que duró varios años, apoyándose mutuamente en distintas etapas de sus vidas.
La actriz Andrea Rincón habló con LAM y se refirió al motivo que la distanció hace un tiempo de Julieta Ortega, con quien tenía una gran amistad.
Andrea Rincón y Julieta Ortega se mostraban inseparables dentro del medio y formaron una gran amistad que duró varios años, apoyándose mutuamente en distintas etapas de sus vidas.
Sin embargo, es profunda amistad se quebró hace un tiempo y en una entrevista con LAM (América Tv), Rincón comentó qué pasó con Ortega y explicó que su acercamiento a la iglesia marcó un antes y un después en el vínculo .
“Peleadas no estamos. No sé cómo explicarlo: yo tengo amigas de toda la vida de las cuales nunca me pelée y a veces las veo más, a veces menos", comenzó la actriz.
Y aclaró que no están peleadas sino que la distancia se dio de manera natural: "Yo no estoy peleada con ella. Sí en cuanto arranqué mucho mi camino con la iglesia, ella tomó como otro camino”.
Cuando la cronista le consultó si Julieta no acompañó la decisión espiritual que tomó ella, Andrea Rincón comentó: “No, qué se yo, no sé. Las personas van evolucionando y cada uno por ahí va tomando un camino distinto. A veces te encontrando y a veces te desencontrás, y más adelante en el camino te volvés a encontrar”.
Y sobre ese camino de fe que eligió agregó: "No me banca mi papá y mi papá es mi papá. La gente tiene sus creencias y mi viejo es mi viejo, no lo puedo dejar de ver y lo tengo que acompañar y está con la enfermedad que tiene y todos sabemos. Mi familia es mi familia".
“Yo a Julieta la amo. Tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar“, afirmó la actriz.
“A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntas más. Hay amores que son para siempre, para mí el amor es amor y no deja de ser. Ella obvio que lo sabe. No hay nada, mi amor por ella es incondicional, me van a poder decir lo que sea y yo por ella mato y muero", concluyó Andrea Rincón sobre Julieta Ortega.
Andrea Rincón confesó en qué famosa se inspiró para decidirse anotarse en el casting del reality Gran Hermano y sorprendió a todos: se trata nada más y nada menos que Wanda Nara.
“Yo vivía en una piecita de pensión y tenía que hacer todo desde la cama porque era dos por dos.Un día fui a la casa de mi viejo a ver a mis hermanos y la vi a Wanda Nara en la tele que estaba con una calza toda apretada y se puso a bailar en una fábrica, todos la aplaudían”, relató la actriz en su visita al programa La Noche Perfecta (El Trece).
Rincón remarcó que verla a la mediática le hizo pensar que ese era el camino para alcanzar la fama y mejorar su estilo de vida: “Y mi pensamiento, de clásica minita envidiosa, fue ‘esta chica no tiene amigos que le digan que no da lo que está haciendo’”, agregó entre risas.
Y confesó que le voló la cabeza al ver que “cuando terminó el strip-tease, Wanda se subió a un mini cooper y se fue a un piso en Puerto Madero”.
La actriz contó cómo esa imagen la movilizó para buscar ser conocida: “De ahí me fui a mi piecita dos por dos en donde no entraba un piecito y pensé 'algo está mal'. Después le dije a mi viejo ‘voy a ser vedette’ y él me dijo que no, que entre a Gran Hermano”.