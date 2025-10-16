Andrea Rincón reveló el verdadero y firme motivo por el que cortó su amistad con Julieta Ortega

Embed

Cuando la cronista le consultó si Julieta no acompañó la decisión espiritual que tomó ella, Andrea Rincón comentó: “No, qué se yo, no sé. Las personas van evolucionando y cada uno por ahí va tomando un camino distinto. A veces te encontrando y a veces te desencontrás, y más adelante en el camino te volvés a encontrar”.

Y sobre ese camino de fe que eligió agregó: "No me banca mi papá y mi papá es mi papá. La gente tiene sus creencias y mi viejo es mi viejo, no lo puedo dejar de ver y lo tengo que acompañar y está con la enfermedad que tiene y todos sabemos. Mi familia es mi familia".

“Yo a Julieta la amo. Tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar“, afirmó la actriz.

“A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntas más. Hay amores que son para siempre, para mí el amor es amor y no deja de ser. Ella obvio que lo sabe. No hay nada, mi amor por ella es incondicional, me van a poder decir lo que sea y yo por ella mato y muero", concluyó Andrea Rincón sobre Julieta Ortega.

Andrea Rincón confesó qué famosa la inspiró para entrar a Gran Hermano

Andrea Rincón confesó en qué famosa se inspiró para decidirse anotarse en el casting del reality Gran Hermano y sorprendió a todos: se trata nada más y nada menos que Wanda Nara.

“Yo vivía en una piecita de pensión y tenía que hacer todo desde la cama porque era dos por dos.Un día fui a la casa de mi viejo a ver a mis hermanos y la vi a Wanda Nara en la tele que estaba con una calza toda apretada y se puso a bailar en una fábrica, todos la aplaudían”, relató la actriz en su visita al programa La Noche Perfecta (El Trece).

Rincón remarcó que verla a la mediática le hizo pensar que ese era el camino para alcanzar la fama y mejorar su estilo de vida: “Y mi pensamiento, de clásica minita envidiosa, fue ‘esta chica no tiene amigos que le digan que no da lo que está haciendo’”, agregó entre risas.

Y confesó que le voló la cabeza al ver que “cuando terminó el strip-tease, Wanda se subió a un mini cooper y se fue a un piso en Puerto Madero”.

La actriz contó cómo esa imagen la movilizó para buscar ser conocida: “De ahí me fui a mi piecita dos por dos en donde no entraba un piecito y pensé 'algo está mal'. Después le dije a mi viejo ‘voy a ser vedette’ y él me dijo que no, que entre a Gran Hermano”.