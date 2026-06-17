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Nadie se atrevió a responder: el ultimátum de Gran Hermano que paralizó la casa

Gran Hermano emitió un duro comunicado dentro de la casa y dejó un mensaje tajante que paralizó a todos los jugadores.

17 jun 2026, 23:18
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GRAN HERMANO
GRAN HERMANO

Antes de que comenzaran las nominaciones, Gran Hermano volvió a marcar la cancha con un fuerte llamado de atención a los participantes. El dueño de la casa se dirigió a ellos con firmeza: "En estos últimos días, registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo".

El mensaje fue claro y contundente. El ojo que todo lo ve rechazó cualquier insinuación de favoritismo y defendió su rol como árbitro imparcial del juego. "Instalando la sospecha, digamos lo así, de favoritismo hacia determinados jugadores. En esta competencia, señores, no hay preferencias. En todo caso, en todo caso, hay mejores y peores jugadores. Y el supremo es el que decide", lanzó. Y agregó con tono severo: "La verdad no voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad. Que les quede claro esto".

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Gran Hermano insistió en que no interviene en el desarrollo de la competencia y que las decisiones finales siempre recaen en el público. "Yo no juego, ni ayudo a nadie. Siempre es el público el que elige. Y elige en base a lo que ustedes mismos hacen en la casa. Y será casualmente el público el que determinará finalmente el jugador que apague la luz. No pongan en duda mi honestidad", advirtió. Además, señaló que esas sospechas son una falta grave, especialmente cuando provienen de quienes estuvieron afuera y especulan con liviandad. "Que son secretas para ustedes. Pero no son secretas para el público", remarcó.

El ojo mencionó nombres concretos y expuso a quienes habían manifestado dudas: "Yipio, varias veces escuché manifestar dos dudas. Lo mismo le digo a Manuel, a Titi, Juanicar, Emanuel y Nigro. Quienes en más de una ocasión expusieron su desconfianza". Luego, lanzó un ultimátum para toda la casa: "Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan y se empecinan en ver fantasmas inexistentes tienen la puerta giratoria a disposición. Repito todo aquel que no esté a gusto y cree que hay privilegios puede retirarse de mi casa en este instante".

El cierre fue tan desafiante como categórico. "Si piensan que están perdiendo el tiempo. Señores, ahí está la puerta, esperándolos", dijo. Y tras un silencio que nadie se animó a romper, concluyó: "¿Nadie se quiere ir? Muy bien, la puerta queda cerrada por el momento".

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Cómo fue la furiosa reacción de Santiago del Moro contra Nigro en Gran Hermano

Nigro volvió a vivir un incómodo momento dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), esta vez por un cruce inesperado con Santiago del Moro. El conductor perdió la paciencia frente a una respuesta del participante y lo detuvo de inmediato frente a todos los presentes.

"¿Nigro, cómo estás vos?", le preguntó Del Moro. El joven intentó mostrarse relajado: "Muy tranqui Santi, la verdad es que...". Pero el presentador lo frenó con fastidio: "No me digas tranqui, no, no, tranqui no". Nigro insistió: "Sí, pero estoy tranquilo, la verdad", y Del Moro retrucó: "Ahí podés estar bien, más o menos, tranqui no".

La tensión creció cuando Nigro se sinceró: "Tengo mucha bronca por lo que pasó ayer, pero nada, ya está". Del Moro quiso profundizar y lo animó a contar más: "¿Qué te pasó ayer? Contame". El participante explicó: "Para mí, como dijo Sol, que se cagaba de risa, que no había hecho complot, para mí hubo complot. Y nada, también por ahí me molestó, como dijo Ale, la jugada de Cola. No entiendo la jugada, pero bueno, son cosas que pasan y es un juego, ya está".

En ese momento, Campanita se metió con ironía y lanzó un comentario que encendió aún más la discusión: "Es que no tiene bronca de nada por él, porque él viene aquí para estar de vacaciones. Entonces no le pasa nada, está todo el día tomando mate, jijiji, jajaja. Tiene bronca por cosas de otras personas".

Nigro no se quedó callado y respondió con firmeza: "Campanita, ya se terminó el personaje. Se te acabó el personaje. No sabés qué hacer, no sabés qué hacer. Me tratás de planta y mirá quién es la planta".

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