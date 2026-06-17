Nadie se atrevió a responder: el ultimátum de Gran Hermano que paralizó la casa

El cierre fue tan desafiante como categórico. "Si piensan que están perdiendo el tiempo. Señores, ahí está la puerta, esperándolos", dijo. Y tras un silencio que nadie se animó a romper, concluyó: "¿Nadie se quiere ir? Muy bien, la puerta queda cerrada por el momento".
Cómo fue la furiosa reacción de Santiago del Moro contra Nigro en Gran Hermano
Nigro volvió a vivir un incómodo momento dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), esta vez por un cruce inesperado con Santiago del Moro. El conductor perdió la paciencia frente a una respuesta del participante y lo detuvo de inmediato frente a todos los presentes.
"¿Nigro, cómo estás vos?", le preguntó Del Moro. El joven intentó mostrarse relajado: "Muy tranqui Santi, la verdad es que...". Pero el presentador lo frenó con fastidio: "No me digas tranqui, no, no, tranqui no". Nigro insistió: "Sí, pero estoy tranquilo, la verdad", y Del Moro retrucó: "Ahí podés estar bien, más o menos, tranqui no".
La tensión creció cuando Nigro se sinceró: "Tengo mucha bronca por lo que pasó ayer, pero nada, ya está". Del Moro quiso profundizar y lo animó a contar más: "¿Qué te pasó ayer? Contame". El participante explicó: "Para mí, como dijo Sol, que se cagaba de risa, que no había hecho complot, para mí hubo complot. Y nada, también por ahí me molestó, como dijo Ale, la jugada de Cola. No entiendo la jugada, pero bueno, son cosas que pasan y es un juego, ya está".
En ese momento, Campanita se metió con ironía y lanzó un comentario que encendió aún más la discusión: "Es que no tiene bronca de nada por él, porque él viene aquí para estar de vacaciones. Entonces no le pasa nada, está todo el día tomando mate, jijiji, jajaja. Tiene bronca por cosas de otras personas".
Nigro no se quedó callado y respondió con firmeza: "Campanita, ya se terminó el personaje. Se te acabó el personaje. No sabés qué hacer, no sabés qué hacer. Me tratás de planta y mirá quién es la planta".