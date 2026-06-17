Andrea del Boca tendría las horas contadas en Gran Hermano: los duros motivos

Con contundencia, Latorre cerró su análisis: "Hay algo que se rompió. Yo creo que a ella le gustaba ser la protagonista y dejó de serlo".

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Cuál fue el inesperado regalo que Gran Hermano le hizo a Andrea del Boca tras su nueva caída en la casa

La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar atravesada por un episodio inesperado. Este domingo, la actriz sufrió otra caída dentro de la cocina, el mismo sector donde meses atrás había tenido un accidente que la obligó a dejar el reality por la fractura de dos dientes. En esta ocasión, aunque la situación generó alarma entre sus compañeros y los seguidores, el desenlace fue mucho más leve.

Horas después, durante la gala en vivo, Andrea llevó tranquilidad al público y a sus seres queridos al confirmar que el golpe no había sido grave. Según relató, solo le quedó un dolor en la rodilla, por lo que continuará en competencia sin mayores complicaciones.

La producción, consciente de la seguidilla de percances, decidió sorprenderla con un gesto particular. En uno de los habituales cruces de Santiago del Moro con los jugadores, el conductor le pidió que se acercara al box para retirar un obsequio preparado por El Big.

Sin saber qué encontraría, Andrea tomó una caja y al abrirla descubrió una botella de agua bendita. La escena desató carcajadas entre todos los presentes, incluida la propia actriz, que se prestó al juego con humor.

Entre risas, Del Moro explicó que el agua había sido traída desde la Basílica de Luján y que estaba destinada a todos los participantes. Andrea, fiel a su estilo, respondió con ironía: "Mañana hago limpieza".

La actriz siguió el tono distendido y bromeó sobre sus repetidos accidentes: "Merezco una plaquita en ese sector con mi nombre porque ya es mía".

Finalmente, aprovechó la transmisión para enviar un mensaje de calma a quienes la siguen fuera de la casa: "Acá estoy, no me van a vencer, acá me quedo", dijo con firmeza, dejando claro que seguirá adelante en el juego.