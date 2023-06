Nancy Dupláa se hizo cargo y reconoció si aún hay llama del amor con Pablo Echarri

Este viernes, invitada a Escucho Ofertas, el programa que conduce Guille Aquino por el canal de streaming Blender, Dupláa aseguró sobre su matrimonio con Echarri: “Hasta ahora, nos gusta a los dos todo lo que nos va pasando. Me gusta lo que está pasando en él y a él le gusta lo que está pasando en mí. La clave, después, es otra cosa, que pase otra cosa en la pareja, lo que cada uno vaya deseando. Pero coincidimos en esta cosa de que, hasta ahora, nos gustamos así”.

Así fue que Galia Moldavsky festejó la relación, señalando: “Todos queremos una pareja como Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Pero, además, me mata porque cada vez que dan notas dicen ‘tenemos fuego, estamos bien, todo lo que ustedes imaginan de nosotros es real…’".

“Está bueno que se sepa que los años van cambiando y las prioridades también. No querés cog... todo el tiempo, lo importante es querer cog..., tener ganas. Esa llama está” explicó Nancy con su frontalidad habitual, y agregó que “Hay fuego porque hay transformación, y en esa reformulación siempre seguimos eligiendo al otro, pero no somos los mismos ni queremos lo mismo y no cog... como antes. Todo fue mejor en algún punto”.

“La pareja es conversación, decir todo. Hay puntos claves, mágicos, que suceden a partir de algo que no es magia, sino la conversación. Es tener los huevos de decir ‘no te banco’ o ‘esto es una mierda’. ¿Qué hace el otro con esto? Mejora porque quiere permanecer o se va a la mierd...”, concluyó.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa: la clave para la convivencia y ¿camas separadas?

Este jueves cuando en Desayuno Americano (América TV) debatían sobre un tema crucial para toda pareja: si la convivencia ayuda o desgasta las relaciones, Pablo Echarri opinó sobre la cuestión tomándose como ejemplo junto a su mujer, Nancy Dupláa, quienes llevan juntos dos décadas y tienen dos hijos en común -Morena y Julián-.

Fue a la salida del teatro donde el actor argentino dialogó con el cronista del programa de Pamela David. Y frente a la consulta sobre cómo maneja los temas de convivencia y los conflictos después de tantos años de relación con Nancy, Echarri fue contundente.

“La manejamos ahí, le ponemos el pecho. Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también… ¿no? Soportando esas cosas que no nos gustan” confió Pablo, al tiempo que admitió que "Después es un trabajo... No sale solito”.

Fue allí cuando el notero fue por más y ahondó en la intimidad de la pareja de los actores queriendo saber si duermen juntos o en camas separadas. “No, no. Bien clásica” respondió directo, pero admitió que si su mujer se lo plantease podrían considerarlo.

“Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo... Si es en pareja, me parece que está todo bien”, concluyó el actor.