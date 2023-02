Nancy Pazos recordó entre lágrimas el peor momento de su vida, cuando casi muere su hijo

"Fue terrible. Nicanor tenía tres años. Es el que corre, ahora. Yo le digo que siempre está coqueteando con la muerte. Terrible. En ese momento, yo estaba trabajando. Fue el último año que hice radio. Nicanor tuvo Síndrome urémico hemolítico", respondió Nancy.

"Es una enfermedad terrible para los padres porque te culpabiliza también. Porque los chicos se contaminan con algo que comieron, y él era un nene de 3 años", dijo Nancy y sumó "le puede pasar a cualquiera, pero cuando te pasa, decís '¿qué hice mal yo?'. Lo de Nicky no fue por una hamburguesa. Yo siempre lo cuidaba con la comida. Se dio por otras cosas y se transmite de muchas maneras", comentó Nancy.

"Estuvo un mes y medio internado en terapia intensiva. Se moría. Después se salvó y me cambió la vida. Ahí dejé todo. Dejé la profesión. Yo ya tenía 37 años. Desde ahí hasta los 44 años estuve fuera de los medios", sostuvo la periodista y llevó tranquilidad al revelar que hoy en día, Nicanor goza de un perfecto estado de salud.

Fuerte cruce de Coti de Gran Hermano 2022 y Nancy Pazos: "Vos..."

Además de ser uno de las ex participantes de Gran Hermano 2022 que más dinero cobra con canjes y presencias desde su salida de la casa, Coti Romero generó polémica tras su nueva visita programa A la Barborossa donde mantuvo un tenso ida y vuelta con Nancy Pazos.

La periodista defendía a Romina Uhrig por alguno de los tantos cruces que tuvo con la correntina dentro de la casa y Coti se defendió: “No la estoy juzgando a ella como madre. Ella me dijo ‘sos mala persona’”.

“No es la única que piensa eso, eh”, le contestó Nancy. A lo que la joven no se quedó callada: “Eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también, pero no por eso… La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar eso”.

Y luego Coti le pasó factura por algo que había dicho sobre ella: "¿Vos no me ensuciaste a mí diciendo que había tratado mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento? Eso no fue así".

"¿Cuándo?", se sorprendió la periodista. Y ahí Coti retrucó: "No fue así y de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien". "Creo que no lo dije de vos", se defendió Pazos. "Sí, lo dijiste", le remarcó la novia del Conejo Alexis Quiroga. Y Nancy dijo: "Fue lo que escuché en maquillaje".