La foto de Nancy Pazos en la tribuna que se volvió viral en la previa de Argentina y Croacia

Con un turbante celeste y blanco, y la cara pintada de ambos lados con la bandera argentina, en apenas minutos convirtió a Nancy Pazos en una de las tendencias de Twitter.

"Todos vimos a Nancy Pazos no? #LAM", publicó El Ejercitó de LAM (América TV), "Nancy Pazos está en Qatar!!!!!! Otra que se quejaba que la gente gastaba dólares para viajar en vez de dejarlos en Argentina" y "Qué hace Nancy Pazos en Qatar con 43% de pobreza?" fueron algunos de los mensajes que recibió la periodista.

image.png

image.png

Nancy Pazos sobre la polémica por su opinión de Mora de Gran Hermano 2022: "No la discriminé"

Mora Jabornisky se convirtió en el tercer participante eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 tras definir la última instancia de placa con Juan Reverdito.

En una charla con el programa LAM, América Tv, Nancy Pazos se refirió a la salida de Mora del reality de Telefe y utilizó una frase muy polémica que causó bastante repercusión en los medios y redes sociales.

"Mora no sabés si es hombre o mujer en su aspecto, y eso molesta", expresó la periodista, y sumó sobre el lenguaje inclusivo: "Cuando escuché a los amigos hablando en inclusivo, dije afuera Mora".

Embed

Y remarcó al respecto: "No porque a mi me moleste ese tipo de lenguaje, todo lo contrario, pero sí a mucha gente lo que es distinto le incomoda".

Lo cierto es que ante el revuelo que generaron sus declaraciones, PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien aclaró: "No vi la nota pero sí sé lo que dije. En ningún momento me hice cargo de: 'Ay, no sé si es hombre, mujer, ni nada '. Lo único que dije fue: 'para mí influyó mucho el estilo de lo que representa Mora para el afuera en una parte importante de la gente que votó en contra'".

image.png

Y dejó en claro el sentido de sus dichos: "No lo dije desde mí, soy una mina recontra abierta, banco al colectivo LGTB, soy una mina pañuelo verde, activista... Después qué levantaron no tengo la menor idea, me chu.. un reverendo hue.. Ni miro tele. Pero sí sé exactamente lo que dije: yo no la discriminé, al contrario, lo que dije fue que para mí el voto contra Mora, más allá del juego, estuvo influenciado por un montón de cosas".

Y cerró: "Yo hice un análisis de lo que estaba pasando y lo que había sido el voto contra Mora, obviamente la votaron en contra porque jugó mal, pero más allá de eso sus características personales potenciaron. Es así, ella no es hegemonía y lamentablemente todo lo distinto tiene un costo. De hecho, la madre dijo lo mismo".