Nano de Gran Hermano dio detalles de su accidente sexual: "Con Jeni se salió de control y..."

"Todo empezó una noche que volvimos de bailar un poco alocados los dos juntos con Jeni y todo se salió un poco de control y me lastimé le frenillo", confió Giuliano y admitió pícaro que "después de ahí en adelante nunca más se pudo curar... nunca le dimos tiempo".

Nano Gran Hermano

Lo cierto es que los días pasaron y el tejido de su miembro no se curaba, por lo que explicó: "Un día no aguanté más del dolor y fui al médico con ella. Programamos una cirugía, que después la pospusimos por algunas otras cosas, y cuando llegó la fecha, simplemente me operé".

Por último, Giuliano Vaschetto aseguró que no resultó algo grave, aunque sí molesto. "No es que fue algo dramático que me tuve que ir porque se cortó de un día para el otro, como también la pasa a mucha gente. Fue algo que empezó, que nosotros vimos que estaba mal y que iba empeorando, no se podía curar, y de repente llegó el momento de la operación", concluyó.

Nano en la clínica

Jenifer Lauría reveló que se operará tras el accidente sexual de Nano y sorprendió a los fans de Gran Hermano

En las últimas horas, se supo que Jenifer Lauría se operará tras el accidente sexual de su novio Nano Vaschetto, que conoció dentro del reality de Telefe, y descolocó a los fans de Gran Hermano.

La ex jugadora de la casa más famosa aprovechó que operaron de urgencia a su pareja y programó su próxima intervención quirúrgica para los próximos días.

A través de una historia desde su cuenta personal de Instagram, donde la siguen miles de seguidores, Jenifer Lauría expresó pícara frente a cámara: “Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz”.

“Es el que me operó la nariz, fíjense. Me quedó súper natural”, comentó la ex participante en el video para sus seguidores y, a la vez, mostró cómo le quedó.