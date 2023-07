Natalia Oreiro confesó su miedo más grande después de la maternidad

"Como le pasa a tu personaje, ¿la maternidad te ha llevado a replantearte ciertos miedos a la hora de hacer ciertas cosas, como tirarte de un paracaídas? ¿Te pasa a vos con Atahualpa?", le consultó la periodista a Natalia Oreiro.

A que la artista charrúa confesó: "Sí, ni hablar. No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa". Y remarcó: "Quizás si me preguntabas algo antes de ser mamá, no era algo que me importara".

"Hacía trapecio, un montón de cosas que hoy las veo altamente riesgosas, que hoy dejé de hacerlas. No por él, por lo que a mí me pasa en relación a eso", explicó la actriz de 46 años.

Casi muerta es la segunda película de Fernán Mirás en el rol de director, además de ser protagonista, y se trata de una adaptación de Bypass, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos mejor película y mejor guion.

natalia oreiro.jpg

El video más tierno de Natalia Oreiro con su hijo Merlín Atahualpa: "El universo..."

Tras decir presente en la ceremonia de los Premios Cóndor de Plata hace unos días, Natalia Oreiro conmovió a todos sus seguidores de Instagram con un emotivo video con su hijo, Merlín Atahualpa.

La actriz uruguaya compartió un material a puro amor con su hijo de once años, fruto de su amor con el músico Ricardo Mollo.

En el material que subió la actriz el domingo a su cuenta en la red social donde cuenta con casi 1.5 millones de seguidores se la puede ver sentada y con su hijo en sus brazos, unos un eterno abrazo.

"Y el universo se detiene", expresó en el posteo la nacida en Villa del Cerro, Montevideo, quien el 19 de mayo cumplió 46 años, y su dulce video se llenó de miles de likes y comentarios de muchos famosos.