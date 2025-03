Natalia Ramírez y Lorna Cepeda de "Betty, la fea" llegan a la Argentina: "Estamos muy felices por estar en la calle Corrientes"

"Estamos muy felices y contentas por estar en calle Corrientes, ahí cerca del Obelisco, esperando que a la gente le guste esta comedia. El propósito no es otro que divertir y que y que realmente, al final, en medio de la risa, la gente tenga una especie de punto de reflexión también", señaló Natalia.

La obra deja el mensaje de que es más importante el amor propio antes que el amor de pareja. "La obra habla del amor propio y es una comedia que te hace reflexionar y te hace preguntarte hasta cuánto voy a soportar y cuánto voy a dar yo de mí y cuánto voy a ceder", destacó Lorna.

“Muertas de la risa” promete diversión asegurada. Durante el espectáculo, ambas tendrán que destapar sus verdades y enfrentarse a una decisión que hará estallar al público.

"Estamos supercontentas por llevar 'Muertas de la risa' a la Argentina, esperamos ver a todo nuestro público argentino y tenemos una expectativa grande, que la gente la pase bien y se divierta. Nuestra meta es que sean felices esa hora y pico en que vamos a presentar la obra", remarcó Lorna.

Lorna y Natalia pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre, hasta que se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, no se vende y más que amar a alguien lo más importante es tener amor propio.

Será una velada muy especial para ellas y para sus admiradores, que hace poco las disfrutaron en la segunda temporada de la novela en Amazon Prime Video y adelantaron que se viene la nueva para mitad de este año.