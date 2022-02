Nati Jota enfrentó duras críticas en las redes.

Después de su debut, Nati enfrentó duros comentarios en las redes sociales.

criticas.jpg

En un posteo en Instagram de la cuenta oficial de El Trece, la influencer recibió críticas por su desempeño como conductora.

"Prefiero a Flor Jazmín Peña", "La peor de todos los reemplazos", "¡Que acelerada es! ¡No me gusta!", "¡Grita mucho! Me quedo con Flor", "Muy forzado todo. Nada natural. Volvé Barassi", "¿Cuándo vuelve Barassi?", "Parece una máquina... habla en automático", "¡Se la cree!", "¡Basta de influencers en la TV!", "A mí tampoco me gustó y cambié de canal", "¡Es infumable!", fueron algunos de los comentarios más duros.

¿Cuándo vuelve Darío Barassi a 100 argentinos dicen?

Darío Barassi se tomó unas merecidas vacaciones después de un gran año con 100 argentinos dicen.

En las redes sociales, el humorista reveló cuándo regresa a la pantalla de El Trece.

Barassi se prepara para retomar la conducción de 100 argentinos dicen el 1° de marzo.

Dani La Chepi, Manu Viale, Nazarena Di Serio, Flor Jazmín Peña y Federico Bal ocuparon el lugar del conductor en su ausencia.