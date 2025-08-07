A24.com

Nazarena Vélez y su filosa réplica a Mica Viciconte en LAM: "Tenés muchas ganas de pelear"

En LAM, Nazarena Vélez le respondió a Mica Viciconte tras sus críticas. "Siento que hay dolores y broncas que solo perjudican a las nenas", afirmó.

7 ago 2025, 22:17
Este jueves Mica Viciconte se refirió a la denuncia que Fabián Cubero presentó contra Nicole Neumann por no cumplir con el acuerdo judicial relacionado con el tiempo compartido con sus hijas. Además, aprovechó para cuestionar a Nazarena Vélez por opinar sobre el conflicto familiar. "¿Por qué comentan sin saber? Yo entiendo que estás en un panel, tenés que opinar, pero ponete un segundo en cada lugar, no comenten pelotudeces", disparó la modelo.

Ante estas declaraciones, la panelista de LAM (América TV) no tardó en responderle. "Me parece una buena mina, me parece una buena mamá, las nenas de Nicole la quieren mucho, entonces habla de ella como madre", comenzó diciendo sobre Viciconte.

Luego, Vélez lanzó: "Yo siento que tenés muchas ganas de pelear, hermosa. Y vos lo dijiste en la nota. Vos dijiste si este quilombo era tuyo vos ibas mucho más a fondo que tu marido. Y está bien porque es tu carácter".

Más adelante, agregó una reflexión sobre las tensiones que se viven en este tipo de situaciones: "Cuando vos tenés una persona que quedó resentida, no enamorada, resentida, con bronca, te la busca y te la busca y te la busca". Y agregó: "Siento que hay dolores y broncas que solo perjudican a las nenas".

Por último, observó: "Esta no es la primera vez que le revocan la salida a Nicole, ya lo hicieron en otra oportunidad. Y a las que cagan son a las nenas".

Tensión máxima: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann en medio de un conflicto por sus hijas

Fabián Cubero decidió llevar nuevamente a Nicole Neumann ante la Justicia, acusándola de no respetar una medida judicial relacionada con el régimen de visitas de sus hijas.

El pasado 6 de agosto, en el programa LAM (América TV), se dio a conocer el escrito que presentó la defensa del exjugador en contra de su exesposa. El documento señala que hubo una falta en el cumplimiento de la fecha acordada para la devolución de las niñas tras sus vacaciones. Una situación que recuerda al conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, cuando el actor solicitó que se anulara el permiso para que sus hijos viajaran con su madre a Turquía.

"Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas", comenzó leyendo Ángel de Brito.

En el mismo documento, también se incluyen pedidos de sanciones económicas: "Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional". "Mismo escándalo que Vicuña y la China", agregó el conductor.

Además, se hizo referencia al calendario previamente acordado entre las partes: "Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio". Por su parte, mencionó que Cubero habría expresado: "es una maniobra burda y maliciosa".

