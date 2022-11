Nazarena Vélez disparó picante contra Laurita Fernández: "Es mucho mejor bailarina que..." 

Laurita Fernández y Ángel de Brito en Cantando 2020.jpg Laurita Fernández acompañó a Ángel de Brito en la conducción del Cantando 2020 en plena pandemia, en reemplazo de Marcelo Tinelli.

Inmediatamente, Nazarena Vélez acotó pícara: “Muy bien vos. Yo hablo de vos. A mí me gustó tu laburo”, a lo que de Brito agregó caballero que “Laurita también” estuvo bien en su trabajo. “No estuvo mal, pero vos estuviste brillante ”, aseguró la panelista muy firme en su postura.

Nazarena Vélez criticando a Laurita FErnández como conductora- LAM.jpg Nazarena Vélez dejó claro desde LAM (América TV) que Laurita Fernández es mucho mejor bailarina que conductora.

Así, el conductor de LAM no pudo más que echar un manto de piedad sobre el comentario de su amiga sobre su otra amiga, por lo que aseguró “No paro de ganar disgustos con ustedes. Se me van enojando amigos”. Pero Nazarena no se movió de su opinión sobre Laurita Fernández. “Es mucho mejor bailarina que conductora, por favor”, agregó entre risas.

Y allí intervino Yanina Latorre afirmando “Baila que la rompe”, coincidiendo con la ex vedette que reconoció “Como bailarina me parece espectacular”, al tiempo que la mujer de Diego Latorre terminó la frase disparando también: “Como conductora, no tanto”.

Nazarena Vélez reveló la mala convivencia que tiene con sus hijos varones

Nazarena Vélez se cansó y habló sin filtro de lo mal que está la convivencia con sus hijos. La actriz, productora y panelista de LAM reveló que Chyno Agostini y Thiago Rodríguez le sacan canas verdes.

"Mis hijos me tienen podrida. El Chyno es rebelde, hace lo que quiere, se va tres días y vuelve cuando quiere. Al volver a vivir conmigo trajo mañas y cosas que no me gustan en mi casa", reveló Nazarena en sus redes sociales.

"El más chiquito tiene 12 y flashea que tiene 20, habla como alguien grande", siguió disgustada.

nazarena.jpg

La actriz había contado que con el Chyno la convivencia nunca fue fácil. El joven, que sigue los pasos musicales de su papá, había dejado la casa de la actriz para probar una convivencia con su novia, pero las cosas no salieron bien y volvió a lo de su madre.

Mientras, Barbie Vélez está disfrutando a pleno de su embarazo, a muy poco del nacimiento del hijo que tendrá con Lucas Rodríguez.