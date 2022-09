Nazarena Vélez respondió sobre su abrupta salida del piso de LAM y generó más dudas

Sin embargo, cuando regresó al estudio, no dio detalles y generó bastantes dudas: . “Dejame ver si lo resuelvo y te lo puedo contar hoy”, dijo Naza aunque no dio mayor información de lo sucedido, y le aseguró a Ángel "no te puedo contar. Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo y que alguien lo desmienta, estoy resolviendo”, cerró.

PrimiciasYa se comunicó en exclusiva con la mamá de Barbie Vélez, quien se limitó a decir "gracias por la preocupación, estoy muy bien", generando más dudas que certezas sobre su abrupta salida del programa.

Este jueves, la angelita revelará los detalles de lo que pasó en la última emisión del programa de América TV.

Nazarena Vélez y un secreto de su relación con Hernán Caire: "Me filmó en la intimidad sin mi consentimiento"

Nazarena Vélez reveló en LAM (América TV) detalles oscuros de su relación con Hernán Caire. La actriz recordó que tuvo un vínculo tóxico con el conductor y dio a conocer un dato desconocido sobre por qué decidió separarse.

"Caire me cag... con todo el mundo. Toda gente del medio. ¡Fue un atrevido!", lanzó la angelita, ante el asombro de sus compañeras en el piso. "Descubrí que me cag... con bailarinas de A pleno sábado", añadió.

"¿Cómo te enteraste de las infidelidades?", le preguntó Pía Shaw. "Un día vi videos... Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía una cámara atrás del televisor. Y yo nunca me había dado cuenta. Un día encontré los videos. Estaba yo y habían más, con otras chicas", detalló.

Naza aclaró que, después de esa situación, tomó la decisión de distanciarse del conductor. "Después de eso, terminé la relación, pero fue difícil porque era muy violento. Cada vez que quería terminar la relación, el pasaba algo", recordó.

Por último, la actriz se lamentó por haber estado tanto tiempo con Caire después de todo lo que le hizo. "Fue una relación muy tóxica, que yo también permití", sentenció.