Nazarena Vélez se hizo un test y generó tremenda confusión

nazarena posteo covid.jpg Nazarena Vélez, instalada en el balneario Las Grutas, dio positivo de Covid-19 y lo anunció a través del posteo del test. Muchos creyeron que anunciaba embarazo.

Tantos fueron los mensajes y la reacciones que recibió, que Nazarena Vélez decidió grabar un mensaje desde las historias de su red social para aclarar los tantos. Allí explicó que desde el jueves pasado comenzó a sentirse mal, por lo que el viernes se hizo el test que dio positivo. Si bien el año pasado ya había atravesado el virus, o al menos así lo indicó el PCR en aquel momento si bien nunca tuvo síntoma alguno, ahora es distinto.

"Empecé con una cosita de dolor de garganta que pensé que era normal [pero] me hisopé y tengo Covid, así que me aislé. Este debe ser mi tercer o cuarto día, no sé..." explicó Nazarena Vélez. Al tiempo que agregó "Quería espera a sentirme mejor para contárselos porque un cagacito me di, un cagacito me pegué...".