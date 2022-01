El terrible susto de Nazarena Vélez por el que debió ir de urgencia al médico en el sur del país

Pero evidentemente ante la gran cantidad de consultas de sus 2 millones de seguidores en la red social, Nazarena Vélez optó por grabar una nueva historia donde explicó “Me están preguntando un montón por qué fui al doctor hoy. Es que me encontré un bultito que no me gustó un carajo. Me lo encontré hace una semana y no quería esperar hasta marzo a volver e ir a ver a mi ginecóloga. Así que averigüé y me fui a hacer una ecografía hoy”.

En tanto, mucho más tranquila con los resultados en manos, Vélez llevó tranquilidad a su fandom agradeciendo la preocupación por ella. “Gracias a Dios está todo bien. Hay que hacerse los controles, hay que chequear, no hay que dejar pasar la salud y eso es lo que hago. Y gracias a Dios todo está muy bien. Gracias a todas las que se preocuparon por mi”, cerró Nazarena su mensaje.

Nazarena Vélez se enojó por las versiones sobre la salud de su hija Barbie

Nazarena Vélez mostró su enojo en el mes de diciembre por las publicaciones que daban cuenta de un grave problema de salud de su hija Barbie Vélez. “Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío. Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, pidió Nazarena al respecto.

Nazarena Vélez y Barbie.jpg Nazarena Vélez y su hija Barbie.

Lo que sucedió fue que Barbie Vélez estuvo unos cuantos días con problemas en su garganta que no la dejaban hablar y por eso decidió dejar de publicar en Instagram preocupando a sus seguidores.

Cuando regresó a la red aclaró lo que le sucedía y generó distintas versiones. La actriz se casó en septiembre con Lucas Rodríguez y tras el “Sí” volaron a México a pasar su luna de miel.

Al volver, la hija de Nazarena Vélez se dedicó a su perfil de influencer donde muestra ropa, hace promociones, da consejos y hasta sortea distintas cosas.