La pícara respuesta de Nico Vázquez cuando le preguntaron por Dai Fernández: ¿se viene el blanqueo?

Cuando le preguntaron si estaba enamorado, Nico sonrió y lanzó una frase que dejó todo dicho: “De la vida... de la vida estoy enamorado. De la vida y de mí, por fin”. Finalmente, aclaró que entiende el interés mediático, pero busca resguardarse: “Sé que todo esto es parte del combo, pero a veces me cuesta encontrarme en este lugar. No es que voy a cambiar mi manera de ser, pero quiero resguardarme. Cuando tenga algo para confirmar lo haré con mucha felicidad”.

¿Nico Vázquez y Dai Fernández, juntos y enamorados?

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Paula Varela sorprendió al contar que Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra musical Rocky, estarían muy cerca de blanquear su relación.

"La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen 'se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance'. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe", reveló la panelista.

Según explicó Varela, la actriz ya habría compartido la noticia con personas de su entorno más cercano. "Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi", remarcó la periodista.

Y agregó: "Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas".

Por su parte, Marcela Tauro recordó una escena que presenció Viviana Canosa tiempo atrás: "La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose".

Cabe recordar que la separación entre Vázquez y Accardi se confirmó hace tres meses, luego de 18 años de relación. La noticia impactó al mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más queridas del ambiente.