La pícara respuesta de Nico Vázquez cuando le preguntaron por Dai Fernández: ¿se viene el blanqueo?

En una nota con Puro Show, Nico Vázquez sorprendió con su reacción cuando le consultaron si está nuevamente enamorado.

9 oct 2025, 12:45
Nico Vázquez atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal. Tras su separación de Gimena Accardi después de 18 años juntos, el actor transita un proceso de reencuentro consigo mismo y, según él mismo afirma, la soltería no tiene nada que ver con lo que muchos imaginan.

Lejos de la imagen de fiestas, mujeres y diversión constante, quienes lo rodean aseguran que Nico se está reconstruyendo de a poco, apoyándose en el amor de sus padres, su hermana y sus sobrinos. Además, aprovecha este tiempo para compartir charlas con amigos, y las pocas salidas que organizó hasta el momento fueron con sus compañeros de elenco. Justamente, una de esas salidas reavivó los rumores de romance con Dai Fernández, con quien comparte escenario.

Desde su entorno prefieren no confirmar nada y se limitan a decir que “por ahora, no hay nada que blanquear”. Sin embargo, algunos más cercanos deslizan que antes de fin de año podrían animarse a hacerlo público. Consultado por el equipo de Puro Show, el actor fue claro y tajante: “No quiero hablar de mi vida privada porque hablé durante mucho tiempo, casi 30 años. En este momento, me quiero preservar”.

Ante la insistencia del cronista por saber si estaba en pareja con Fernández, respondió con calma: “Si ustedes no están viendo nada es porque quizás no tengo nada. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque siempre lo hice, siempre hablé. No soy de esconderme, tengo ganas de vivir la vida y ser feliz”.

Cuando le preguntaron si estaba enamorado, Nico sonrió y lanzó una frase que dejó todo dicho: “De la vida... de la vida estoy enamorado. De la vida y de mí, por fin”. Finalmente, aclaró que entiende el interés mediático, pero busca resguardarse: “Sé que todo esto es parte del combo, pero a veces me cuesta encontrarme en este lugar. No es que voy a cambiar mi manera de ser, pero quiero resguardarme. Cuando tenga algo para confirmar lo haré con mucha felicidad”.

¿Nico Vázquez y Dai Fernández, juntos y enamorados?

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Paula Varela sorprendió al contar que Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra musical Rocky, estarían muy cerca de blanquear su relación.

"La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen 'se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance'. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe", reveló la panelista.

Según explicó Varela, la actriz ya habría compartido la noticia con personas de su entorno más cercano. "Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi", remarcó la periodista.

Y agregó: "Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas".

Por su parte, Marcela Tauro recordó una escena que presenció Viviana Canosa tiempo atrás: "La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose".

Cabe recordar que la separación entre Vázquez y Accardi se confirmó hace tres meses, luego de 18 años de relación. La noticia impactó al mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más queridas del ambiente.

