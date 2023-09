Nicolás Cabré estaría jugando nuevamente a dos puntas: "Les hace creer a todas..."

"Él supuestamente iba a llevar a otra mujer, que ahora vamos a contar. Un hotel muy favorito de Nicolás, que me cuentan que van siempre. Todo lo sube Arianna, y esto da cuenta de que están juntos", agregó la panelista

"Y en el camino quedó Mercedes Villador, que él la conoció en México, y empezaron una relación. Y yo dije 'bueno, se habrán separado', pero no, porque ella en junio, yo vi en sus historias de Instagram, y que también lo tiene guardado en destacadas, estuvo acá en Argentina. Y lo que me cuentan es que estuvo con Nicolás Cabré. En junio esta chica tiene las mismas imágenes con él. Entonces, ¿estuvo Nicolás jugando a dos puntas?", contó la periodista.

"Me cuentan algunos amigos, que tenemos en común, que él le decía que era la mujer de su vida. Yo digo cómo engancha a todas, y dicen que él les hace creer el cuento de hadas, y que él no le gustaba que Mercedes publique nada. Y la retaba cuando publicaba algo. Obviamente ya no están más juntos, porque cuando apareció todo esto, explotó todo", lanzó Paula.

Rodrigo Lussich, entonces, opinó: "La chica lo vino a ver acá, no la deja mostrar nada en Instagram y la otra muestra todo, eso no se hace".

El insólito apodo que le pusieron a la China Suárez por Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

En medio del revuelo que causaron las declaraciones de Pampita al contar que no trabajaría con una actriz en particular y todos los rumores y especulaciones apuntaron hacia Natalia Oreiro, en el ciclo Entrometidos a la tarde, Net TV, recordaron los inicios de los romances de la China Suárez primero con Nicolás Cabré y luego con Benjamín Vicuña.

El periodista Lucas Bertero reveló el apodo que le pusieron a la China Suárez en esa época al hablar de las relaciones que tuvo ella con los dos galanes en distintas etapas de su vida.

"El primer día que se conocen (la China y Vicuña) es impactante son dos desconocidos y ella dice siempre que lo cautivó el tono chileno de él y lo entrador que es, es encantador", recordó el panelista en el ciclo que conduce Carlos Monti.

Y luego reveló el apodo secreto que le pusieron: “A la China la llaman la vengadora porque ella fue quien vengó a todos. Ella los vengó uno por uno”.

“Cabré que era el gran latin lover en su momento, la pasó mal”, rememoró Bertero, mientras el conductor no estuvo de acuerdo con el sobre nombre.

Y por su parte, Monti acotó: “Con Rusherking no (último novio de la actriz), fue al revés, el que pateó la pelota fue él. Vio algo que no le gustó y se fue, y se terminó la historia”.