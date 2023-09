Nicolás Cabré habló de la crianza de Rufina, su hija con La China Suárez: "Se hace duro" 

De esta manera, Cabré relató cómo se dividen las tareas como padres con su colega y aseguró que hay armonía en cada decisión respecto de Rufina.

"Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino", comenzó diciendo Nico en una nota con Catalina Dlugi en su programa radial.

"Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué. Entiende que es un poco así", agregó Cabré en alusión a cómo su hija vive la exposición de sus padres.

Cabré dejó en claro que tanto él como "La China" crearon un contexto salduable para Rufina, a pesar de la gran, masividad de público que siguen sus vidas desde hace décadas.

"Tenemos un vínculo hermoso. Es una de las cosas que me da más alegría. Siempre tuvimos ese vínculo, pero me da mucha alegría por Rufi, y porque siempre tuvimos claro que lo más importante era ella", concluyó.

La foto de Nicolás Cabré, la China Suárez y Rufina juntos en familia

Nicolás Cabré y la China Suárez fueron pareja durante un no muy largo tiempo, entre los años 2012 y 2013, y fruto de esa polémica e intensa relación nació Rufina, la hija de ambos. Claro que desde ese entonces muy pocas veces se volvieron a mostrar juntos... hasta ahora, como el fin de semana donde el actor miró el partido de Argentina en la casa de la actriz.

En tanto, tal parece que la crianza conjunta de la nena marcha viento en popa, y sus parejas no se oponen a una cordial relación, incluso de manera pública.

Así lo hizo saber este martes Nicolás Cabré, al postear desde su cuenta de Instagram una postal familiar con un tierno mensaje con motivo del acto de fin de año de la pequeña Rufina donde fue elegida mejor compañera. "Rufita hermosa... La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…)", comenzó escribiendo el actor.

Asimismo, agregó: "El orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos". "Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalás, y lo hermosa qué haces mi vida", sumó también para expresarle todo su cariño .

En tanto, la China Suárez no pudo menos que presumir desde sus historias virtuales, del diploma de mejor compañera que se ganó su hija mayor. "No estoy llorando, se me metió una hija en el ojo", aseguró la actriz junto a dos emojis.