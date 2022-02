Nicolás Magaldi se metió en el medio de la pelea entre Viviana Canosa y L-Gante

Y continuó sin mencionar a Viviana Canosa: "Le ha pasado a conductoras polémicas (hoy demandadas por el propio artista), que desde ese martillo de la opinión, creen que pueden juzgar a vos y a mí y a quién sea, por hacer lo que hacemos”.

“Muchas veces, para pertenecer se busca la crítica (y eso me preocupa más), de gente formada o de esa élite cultural que se sienta ante una cámara, bajan línea como un martillo y después están tomando bebidas que ´curaban el Covid´”, disparó por aquel día que en El Nueve, Viviana Canosa tomó, supuestamente, dióxido de cloro.

En cuanto al accionar de la rubia contra el artista, Nicolás señaló: “Denunciar un éxito o el contenido de una letra no es responsabilidad de un periodista en ese caso, de última que actúe un fiscal de oficio, la música y el arte están para romper las brechas siempre”.

“Desde que los algodoneros cantaban blues como una expresión, hasta ahora, la música siempre es un fenómeno popular… ¿Te acordas de la cumbia villera? Contaba lo que pasaba”, dijo el periodista.

“No estamos exentos de creer o de creernos que el fenómeno cultural de este chico L-Gante que le va tan bien y es tan exitoso, es ajeno al movimiento cultural que representa toda la gente que forma parte de ese público”, continuó.

Y Magaldi cerró, contundente: “Faltar el respeto a él, es faltarle el respeto a la gente que lo sigue. No por escuchar a Bach, Beethoven, U2 o los Beatles sos un tipo superdotado; me parece que todo lo contrario, el no interpretar esos fenómenos culturales, te pinta un camino de ignorancia importante”.

Por qué se pelearon Viviana Canosa y L-Gante

Viviana Canosa habló de la popularidad de L-Gante y apuntó desde las redes contra los seguidores del cantante de la cumbia 420 utilizando la foto de un niño caracterizado como el artista de General Rodríguez.

Al enterarse de esto, L-Gante le respondió de manera polémica desde un video en sus historias de Instagram: "¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma que te la agarras con un pibito menor de edad y descargas tu odio asqueroso".

Inmediatamente, Viviana Canosa le contestó desde Twitter e Instagram y aclaró que llevará al popular artista L-Gante a la Justicia por violencia de género y una querella criminal por calumnias e injurias.

"Acabo de leer que me dijeron MALCO... Necesito que me defienda el COLECTIVO VERDE!! Jaaaa Hasta el lunes. Besos", expresó primero la conductora de A24.

Luego, adelantaba que iría al plano legal: "Dragani (su abogado),Todo tuyo". Y luego de unos minutos confirmó: "Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que iniciaré con mi letrado el Dr Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente por Violencia de Género, como así también querella criminal por los delitos de calumnias e injurias".

"La agresión y la violencia es el recurso de los que carecen de argumentos. El límite a la libertad de expresión es la comisión de un delito", sentenció Viviana Canosa.