Picante reacción de L-Gante ante los allanamientos

Esta mañana se desarrolló un importante operativo policial en las dos casas que le pertenecen al popular cantante: una que habita en la actualidad y el otro allanamiento fue en la casa que comparte con su madre en General Rodríguez.

Desde sus historias de Instagram, el cantante de la cumbia 420 reaccionó de manera picante al ver el operativo en su domicilio. Aunque minutos después, borró el contenido.

"Pintó allanato", comentó L-Gante con una foto de los patrulleros de la Policía Bonaerense estacionados delante de su hogar del country Banco Provincia.

L-Gante reveló por qué dejó el barrio y se fue a vivir a un country

El cantante L-Gante estuvo en el estudio de Intratables, América, y en su mano a mano con el equipo que hoy conduce momentáneamente Paulo Vilouta no dejó tema por tocar: La fama repentina, el dinero y sus amores.

"Me fui al country por necesidad, para que mi hija esté tranqui. Me preguntan si soy consciente de que no voy a poder estar más en el barrio como me gusta", destacó el cantante sobre su ida de su querido General Rodríguez.