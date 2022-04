Nicolás Scarpino y Peto Menahem enfrentaron las críticas a Granizo

Granizo

El filme cuenta la historia la historia de Miguel Flores (Francella) un exitoso meteorólogo de la televisión que ha logrado tener su propio show del clima.

Lo cierto es que en las redes sociales la película recibió varias críticas y Francella fue el principal apuntado. En este contexto, este miércoles Nicolás Scarpino y Peto Menahem, integrantes del elenco de la película, estuvieron en Es por ahí, América TV, y se refirieron a algunos comentarios negativos que tuvo el filme.

"Yo no tengo Twitter así que no me entero si me están odiando en este momento. No me interesa", indicó Peto Menahem. A lo que Gustavo Grabia le consultó: "Quedaste totalmente afuera de la polémica que se armó en redes sobre la película...".

Embed

"Total. Me enteré tarde incluso del éxito de la película, a los dos o tres días, y después me enteré de la polémica", indicó el actor.

Ahí Nicolás Scarpino expresó: "Para mí el arte es subjetivo, todos tenemos derecho a opinar si nos gusta o no nos gusta. Y como base, todos tenemos que entender que hay que poner en valor y se puede volver a una actividad que le da trabajo a mucha gente. Creo que también hay que contemplar ese tipo de situación".

Menahem sostuvo al respecto: "Me enteraba en las notas que los periodistas me preguntaban (de las críticas). Yo decía poneme al tanto y te digo. A mí me pone triste el momento que estamos viviendo y para mí es más importante tener criterio que tener opinión. Estamos confundiendo siempre, el criterio dice que si no va a sumar no digas nada".

Y cerró: "Que subestimada que está la tibieza, prefiero que en la cancha seamos todos tibios, prefiero la tibieza a la calentura de alguien de matar en la cancha".

granizo.jpg

La reacción de Federico Bal ante las críticas a Granizo

Federico Bal se mostró sorprendido por algunos comentarios que observó en Twitter sobre la película Granizo y salió a bancar a Guillermo Francella y al cine nacional.

"Me sorprende la cantidad de críticas que recibe la película #Granizo de Francella. No la vi. La voy a ver", comenzó su mensaje el actor.

Y agregó: "Pero realmente estamos tan rotos que tenemos q tirar nuestro odio contra una peli de industria nacional q está siendo éxito en Netflix? Mas amor gente, de verdad".