Nicole Neumann apuntó fuerte contra Fabián Cubero por su ausencia en los 15 de Allegra: "Haría cualquier cosa..."

Tras estos comentarios de la periodista, Nicole hizo llegar un picante mensaje a la periodista, que se reprodujo en el portal de Laura Ubfal: “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son!!”, dijo Neumann. “Y encima sobre menores que leen y les duele”, añadió.

“Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija que quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto! Que no había problema y que por mí ‘así sería’!!!”, indicó Nicole a Ubfal según citó el portal.

“Quienes dijeron que ‘de ninguna manera’ fue la otra parte! Y decidió no ir. Su festejo con la mamá y hacer un festejo aparte, donde jamás estuve participada! Así que dejá de difamarme gratis y creer mentiras de gente que sólo quiere aparentar cosas que no son!!!”.

“Y de no crear angustia en mi hija! Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente, como para poder lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y SU festejo, incondicionalmente, como su mamá! Gracias”.

Cómo es la actual relación de Allegra Cubero con Nicole Neumann

En este último tiempo, la relación entre Nicole Neumann y sus hijas suele captar la atención del público, y esta vez quien quedó en el centro de la escena fue Allegra Cubero, la segunda de las tres chicas que la modelo tuvo con Fabián Cubero. La adolescente se prepara para festejar sus 15 años en 2026, un acontecimiento muy esperado y del que ya comenzaron a trascender detalles.

En paralelo a los preparativos, la joven se volvió tema de conversación en las redes, donde aparecieron comentarios que insinuaban conflictos con su mamá y teorías que aseguraban que Nicole no participaría del festejo porque la joven la habría excluido. Los rumores crecieron rápido y se instalaron como si fueran certezas.

Frente a ese revuelo, Allegra decidió intervenir y cortar de raíz las versiones. Lo hizo recurriendo a una fórmula que manejan muy bien las nuevas generaciones: un video en TikTok. Allí se mostró junto a Nicole en un tono cómplice y relajado, dejando en evidencia que la relación entre ambas está lejos de lo que se decía.

“La gente criticándonosque no quiero a mi mamá, y nosotras…”, escribió la joven, mientras en el clip se las veía cantar, reírse y abrazarse al ritmo de “Call me maybe”, el hit de Carly Rae Jepsen. Para rematar el mensaje, Allegra selló la publicación con un “te amo” que volvió imposible cualquier especulación de distanciamiento.

Toda esta polémica mediática tenía su origen meses atrás, cuando se supo que la organización de la fiesta quedaría en manos de Cubero, mientras que Nicole sería la encargada de preparar el vestido y obsequiarle un viaje a su hija. Ese esquema, acordado desde el inicio, fue interpretado en redes como señal de conflicto, y a partir de ahí aparecieron teorías que involucraban incluso a Mica Viciconte, actual pareja de Cubero.

Con su video, Allegra —cada vez más activa en redes y con una comunidad creciente de seguidores— desactivó las conjeturas con un gesto simple y afectuoso, mostrando que el vínculo con su mamá sigue tan firme como siempre. Entre preparativos, tareas del colegio y coreografías para TikTok, dejó claro que, más allá del ruido mediático, su historia familiar se escribe puertas adentro y con buen clima.