El minucioso plan de Griselda Siciliani y Luciano Castro por Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine 2025

PrimiciasYa te muestra cómo fue la llegada de Griselda Siciliani y Luciano Castro a la Usina del Arte y qué hicieron para evitar cruzarse con Sabrina Rojas. El video.

8 dic 2025, 21:55
Los Martín Fierro de Cine 2025 reunió a grandes figuras del ambiente local en la Usina del Arte y como era de esperar convocó a una gran cantidad de medios de prensa.

La transmisión en vivo de América Tv comenzó a las 19 horas con la clásica Alfombra Roja donde las distintas figuras fueron recibidas por Sabrina Rojas, Tartu y Guido Záffora.

Lo cierto es que quienes llegaron ya con la ceremonia recién empezada y optaron por no pasar por la Alfombra Roja fueron los actores Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La pareja llegó al salón a las 21:10 tomados de la mano cuando ya había comenzado la ceremonia oficial y de esta manera optaron por no cruzarse personalmente con Rojas, ex pareja del actor, con quien tuvo algunos cruces mediáticos en el último tiempo.

Griselda y Luciano quisieron evitar que se genere algún tipo de tensión o incomodidad en la Alfombra Roja ante la presencia de Sabrina y prefirieron ingresar a la ceremonia una vez ya comenzada.

Incluso respondieron de manera veloz a alguna pregunta que le hicieron los periodistas al pasar y siguieron su paso acelerado hacia al interior debido a la hora que habían llegado con el evento comenzado.

Lo cierto es que los actores prefirieron no generar ningún comentario en los medios presentes y evitarse cruzarse con Sabrina Rojas al aire. Cabe recordar que Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron definitivamente en 2021 tras más de una década juntos y dos hijos en común.

El video exclusivo de PrimiciasYa con la llegada de Siciliani y Castro al Martín Fierro de Cine 2025 con la ceremonia ya comenzada.

El fuerte reclamo de Sabrina Rojas al aire que dejó mal parado a Luciano Castro

En el programa Pasó en América (América TV) se mencionó que Luciano Castro compró un terreno en Mar de Cobo con la intención de construir una casa de verano junto a su actual novia, Griselda Siciliani.

Ante esa información, Sabrina Rojas reaccionó sin filtro y lanzó: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”.

Visiblemente molesta por esta situación, agregó picante: “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”.

La conductora dejó en claro que su enojo no era reciente, sino que venía acumulándose desde hacía tiempo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”, aseguró.

En ese momento, Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión con humor al sugerir: “Saquemos un canje”. Sin embargo, Sabrina Rojas mantuvo firme su postura y remató contra su ex: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.jpeg

     

 

