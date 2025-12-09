Benjamín Vicuña aclaró con quién pasarán las fiestas sus hijos tras la tensa negociación con la China Suárez

Consultado ante las cámaras de Puro Show (El Trece) por su actual vínculo con la China Suárez, Vicuña remarcó que "todo anda muy bien" y evitó entrar en detalles del tema.

Antes de retirarse, el artista fue consultado sobre con quién pasarían las fiestas sus dos hijos con la actriz y ahí él aclaró: "Voy a pasarla con mi familia como corresponde. Que tengan una Navidad espectacular y puedan abrazar a los suyos, darles un beso y decirle que se quieren y se aman".

"¿Van a pasar con vos las fiestas?", le consultaron de manera directa al artista por los cruces que hubo con Suárez por sus hijos, quien está instalada hace meses con Mauro Icardi en Turquía. Y Benjamín Vicuña afirmó sin vueltas mientras se despedía de la zona: "Sí", y se retiró rápidamente.

A quién evitó cruzar Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de Cine 2025

En la Alfombra Roja de los Premios Martín Fierro de Cine 2025 se vivió un momento inesperado cuando Benjamín Vicuña decidió evitar un cruce en particular.

Con Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas por un lado y Guido Zaffora por el otro en la transmisión en vivo por América Tv, se vivió una situación particular con el actor chileno, quien decidió esquivar un puesto de entrevistas en la previa al inicio de la ceremonia central.

"Benjamín Vicuña no quiso pasar en nuestro puesto porque nosotros en Pasó en América lo sacudimos bastante, cosa que es cierta", reveló Tartu en una nota exclusiva con Primicias Ya.

Y el conductor de Pasó en América agregó sobre esta curiosa actitud del artista y qué piensa al respecto: "Dijo (Vicuña): 'No, voy al otro puesto que está ahí'. Está bien, la gente puede elegir".

"Uno no tiene que ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo, así que banco a Benjamín Vicuña que esté enojado con nosotros, que siempre es el lado correcto de la vida", concluyó Tartu entendiendo la decisión de Benjamín.