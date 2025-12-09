"La ruta del dinero Wan": la impactante maniobra con la que Payarola habría estafado a Wanda Nara y L-Gante

El mediático abogado Nicolás Payarola fue detenido el 27 de noviembre tras un allanamiento en su casa de Nordelta acusado de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.
Se conoció cómo habría sido el supuesto plan del abogado Nicolás Payarola que habría afectado económicamente en negocios a Wanda Nara y L-Gante.
En este contexto, en el ciclo Puro Show (El Trece) se reveló cuál habría sido la maniobra que habría implementado el letrado y que perjudicó económicamente a la conductora Wanda Nara y el cantante L-Gante.
“La Ruta del dinero Wan”, tituló el informe Angie Balbiani, quien dio detalles precisos del plan que habría llevado adelante Payarola, con el que habría desviado fondos.
"Hace bastante tiempo que vengo buscando cuál es el vínculo entre Wanda Nara y Nicolás Payarola que hoy está preso", adelantaba la panelista con un cuadro con montos y los nexos que tenía el abogado.
De acuerdo a lo expuesto por Balbiani, todo comenzó cuando Wanda Nara contrató al abogado para que la asesorara legalmente en medio de sus nuevos emprendimientos.
“Wanda Nara contrató a Payarola como abogado para que la defienda. Paralelamente a esto, él le presenta a Nicolás Lorenzón, un influencer que tiene muchos rubros y dentro de ese vínculo había algo que tenía que ver con L-Gante, Maxi el Brother y la música", comentó la panelista.
“Nicolás Lorenzón tiene ocho LLC, esto es público y tiene dos LLC, dos negocios que están en Estados Unidos, con Wanda Nara. Una se llama Wanda Solange Nara y la otra se llama Mr. Nick. Hay bastante dinero en dólares”, detalló.
Y todo se habría complicado cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le habría delegado el manejo de ese negocio debido a su falta de tiempo para seguir el tema al abogado que hoy está detenido.
"Payarola empieza a ocuparse de esto con la aprobación de Wanda y paralalelamente el abogado venía tramando que L-Gante se separara de Maxi el Brother, durante ocho meses venía diciéndole que lo dejara, que él se iba a ocupar de sus negocios como representante legal", explicó Angie.
Y remarcó: "Hace poquito L-Gante termina el vínculo con Maxi y ahí entra en escena Nicolás Payarola que se apersona en el lugar de casinos legales diciendo que era el representante de Wanda Nara y L-Gante, denme por favor el dinero que se va a cobrar hasta fin de año y lo que se ya se cobró".
“(Payarola) Limpió la zona y cobró el dinero de la publicidad que hacían. Entonces le entregan la plata. ¿Cuánto le entregan? 320 mil dólares, en representación de Wanda Nara y L-Gante“, afirmó la panelista sobre la millonaria cifra en cuestión. Y remarcó que L-Gante habría cobrado por ese entonces 40 mil de la moneda estadounidense.
Nicolás Payarola está preso por múltiples cargos de estafa, defraudación por administración fraudulenta, retención indebida de fondos, abuso de firma en blanco y posible lavado de activos.
Fue detenido el 27 de noviembre de 2025 en su casa de Nordelta, Tigre, tras allanamientos que revelaron maniobras de obstrucción a la investigación, como intentos de manipular comunicaciones, lo que llevó a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty a revocar su libertad condicional.
Entre las víctimas figuran figuras públicas como el futbolista Gonzalo Montiel, a quien defraudó unos 700 mil dólares en un proyecto inmobiliario falso, y al menos otras 10 personas del deporte y el espectáculo.
La fiscalía de San Isidro, a cargo de Cosme Iribarren, unificó denuncias de seis víctimas en una causa compleja con al menos 11 hechos delictivos.
Payarola, ex abogado de Wanda Nara y otros famosos, operaba ganándose la confianza de clientes para luego retener sumas millonarias bajo pretextos legales. En su domicilio secuestraron dinero en efectivo, dispositivos y documentos durante los operativos.