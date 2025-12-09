"La ruta del dinero Wan": la impactante maniobra con la que Payarola habría estafado a Wanda Nara y L-Gante

De acuerdo a lo expuesto por Balbiani, todo comenzó cuando Wanda Nara contrató al abogado para que la asesorara legalmente en medio de sus nuevos emprendimientos.

“Wanda Nara contrató a Payarola como abogado para que la defienda. Paralelamente a esto, él le presenta a Nicolás Lorenzón, un influencer que tiene muchos rubros y dentro de ese vínculo había algo que tenía que ver con L-Gante, Maxi el Brother y la música", comentó la panelista.

“Nicolás Lorenzón tiene ocho LLC, esto es público y tiene dos LLC, dos negocios que están en Estados Unidos, con Wanda Nara. Una se llama Wanda Solange Nara y la otra se llama Mr. Nick. Hay bastante dinero en dólares”, detalló.

Y todo se habría complicado cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le habría delegado el manejo de ese negocio debido a su falta de tiempo para seguir el tema al abogado que hoy está detenido.

"Payarola empieza a ocuparse de esto con la aprobación de Wanda y paralalelamente el abogado venía tramando que L-Gante se separara de Maxi el Brother, durante ocho meses venía diciéndole que lo dejara, que él se iba a ocupar de sus negocios como representante legal", explicó Angie.

Y remarcó: "Hace poquito L-Gante termina el vínculo con Maxi y ahí entra en escena Nicolás Payarola que se apersona en el lugar de casinos legales diciendo que era el representante de Wanda Nara y L-Gante, denme por favor el dinero que se va a cobrar hasta fin de año y lo que se ya se cobró".

“(Payarola) Limpió la zona y cobró el dinero de la publicidad que hacían. Entonces le entregan la plata. ¿Cuánto le entregan? 320 mil dólares, en representación de Wanda Nara y L-Gante“, afirmó la panelista sobre la millonaria cifra en cuestión. Y remarcó que L-Gante habría cobrado por ese entonces 40 mil de la moneda estadounidense.

Cómo fue detenido Nicolás Payarola y de qué se lo acusa

Nicolás Payarola está preso por múltiples cargos de estafa, defraudación por administración fraudulenta, retención indebida de fondos, abuso de firma en blanco y posible lavado de activos.

Fue detenido el 27 de noviembre de 2025 en su casa de Nordelta, Tigre, tras allanamientos que revelaron maniobras de obstrucción a la investigación, como intentos de manipular comunicaciones, lo que llevó a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty a revocar su libertad condicional.

Entre las víctimas figuran figuras públicas como el futbolista Gonzalo Montiel, a quien defraudó unos 700 mil dólares en un proyecto inmobiliario falso, y al menos otras 10 personas del deporte y el espectáculo.

La fiscalía de San Isidro, a cargo de Cosme Iribarren, unificó denuncias de seis víctimas en una causa compleja con al menos 11 hechos delictivos.

Payarola, ex abogado de Wanda Nara y otros famosos, operaba ganándose la confianza de clientes para luego retener sumas millonarias bajo pretextos legales. En su domicilio secuestraron dinero en efectivo, dispositivos y documentos durante los operativos.