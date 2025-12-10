Martín Demichelis, a los besos en Mendoza: quién es la mujer que sería su nuevo amor

Pero lo cierto es que la difusión de estas imágenes lo deja expuesto dejando en claro que, al menos, hay un nuevo romance en vida. El tema es que la viralización de este video llega en medio del inminente divorcio millonario con Evangelina Anderson, con quien convivió durante 18 años y formaron una familia con tres hijos.

Vale señalar que la modelo contará con Fernando Burlando y Jésica Brigandi como sus representantes legales, lo que anticipa que la pelea por la división de bienes será ardua.

Martín Demichelis acaramelado con una morocha - captura A la tarde

Cuál fue el secreto oculto de Martín Demichelis en los comienzos de su relación con Evangelina Anderson

Mientras crece el enfrentamiento por el millonario divorcio que protagonizan Martín Demichelis y Evangelina Anderson, un viejo comentario que circuló durante años volvió a tomar fuerza y se instaló otra vez en el debate público sobre el pasado sentimental del exfutbolista.

Todo se reactivó después de que la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartiera en redes una imagen junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi. Esa postal fue suficiente para que en A la Tarde (América TV) profundizaran en la inminente separación, el patrimonio acumulado durante casi dos décadas de convivencia y cómo podría darse la división de bienes tras 18 años de pareja.

Sin embargo, entre análisis legales, discusiones por cifras millonarias y un clima que se vuelve más áspero día a día, reapareció con fuerza una versión que ya había resonado hace tiempo: que Demichelis habría mantenido una relación paralela con una joven de Justiniano Posse, Córdoba, justo en los primeros capítulos de su romance con la modelo.

La panelista Nadia Epstein no dudó en poner el tema sobre la mesa y fue tajante sobre el supuesto vínculo oculto del ex River: "Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse", lanzó ante la sorpresa del resto del panel, reavivando un rumor que parecía archivado pero que ahora vuelve a colarse en el conflicto.

Además, la periodista aportó un episodio puntual que, según ella, grafica la situación que se vivía por entonces, cuando la relación entre Demichelis y Anderson recién había comenzado en 2007. "La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita", relató, asegurando que ese gesto habría marcado los primeros meses de la pareja.

En contraposición, Daniel Fava salió a defender al actual entrenador y planteó otra lectura sobre aquellos años. "Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión", señaló, tratando de restarle dramatismo a la acusación y ubicando los hechos dentro de un momento de transición personal para Demichelis.