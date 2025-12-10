Martín Demichelis, a los besos en Mendoza: quién es la mujer que sería su nuevo amor

La figura de Martín Demichelis volvió a sacudir el mundo del espectáculo. Lejos de cualquier logro deportivo, en las últimas horas se viralizó una grabación donde se lo ve muy mimoso con una mujer en la provincia de Mendoza y rodeado de curiosos.
La figura de Martín Demichelis volvió a sacudir el mundo del espectáculo. Lejos de cualquier logro deportivo, en las últimas horas se viralizó una grabación donde se lo ve muy mimoso con una mujer en la provincia de Mendoza y rodeado de curiosos.
En el video, que se difundió en cuestión de horas, puede verse al exfutbolista besándose apasionadamente con una morocha y sin preocupación alguna por las cámaras de los teléfonos celulares de su alrededor.
Así, las imágenes pudieron verse en A la tarde (América TV), donde revelaron que el ex de Evangelina Anderson viajó especialmente a la provincia cuyana para encontrarse con esta mujer, dando por terminado completamente su matrimonio con la actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe).
Fue el periodista Oliver Quiroz quien, desde el móvil, brindó los detalles del video que muestra a las claras que Micho ya dio vuelta la página sentimentalmente hablando. “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”, señaló. Así como también recordó que otras veces ya había viajado, supuestamente, para visitar amigos.
Pero lo cierto es que la difusión de estas imágenes lo deja expuesto dejando en claro que, al menos, hay un nuevo romance en vida. El tema es que la viralización de este video llega en medio del inminente divorcio millonario con Evangelina Anderson, con quien convivió durante 18 años y formaron una familia con tres hijos.
Vale señalar que la modelo contará con Fernando Burlando y Jésica Brigandi como sus representantes legales, lo que anticipa que la pelea por la división de bienes será ardua.
Mientras crece el enfrentamiento por el millonario divorcio que protagonizan Martín Demichelis y Evangelina Anderson, un viejo comentario que circuló durante años volvió a tomar fuerza y se instaló otra vez en el debate público sobre el pasado sentimental del exfutbolista.
Todo se reactivó después de que la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartiera en redes una imagen junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi. Esa postal fue suficiente para que en A la Tarde (América TV) profundizaran en la inminente separación, el patrimonio acumulado durante casi dos décadas de convivencia y cómo podría darse la división de bienes tras 18 años de pareja.
Sin embargo, entre análisis legales, discusiones por cifras millonarias y un clima que se vuelve más áspero día a día, reapareció con fuerza una versión que ya había resonado hace tiempo: que Demichelis habría mantenido una relación paralela con una joven de Justiniano Posse, Córdoba, justo en los primeros capítulos de su romance con la modelo.
La panelista Nadia Epstein no dudó en poner el tema sobre la mesa y fue tajante sobre el supuesto vínculo oculto del ex River: "Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse", lanzó ante la sorpresa del resto del panel, reavivando un rumor que parecía archivado pero que ahora vuelve a colarse en el conflicto.
Además, la periodista aportó un episodio puntual que, según ella, grafica la situación que se vivía por entonces, cuando la relación entre Demichelis y Anderson recién había comenzado en 2007. "La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita", relató, asegurando que ese gesto habría marcado los primeros meses de la pareja.
En contraposición, Daniel Fava salió a defender al actual entrenador y planteó otra lectura sobre aquellos años. "Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión", señaló, tratando de restarle dramatismo a la acusación y ubicando los hechos dentro de un momento de transición personal para Demichelis.