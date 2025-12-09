"Muy básico": el tenso cruce entre Sofía Gonet y Germán Martitegui que encendió MasterChef Celebrity

Este martes MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un momento desopilante cuando Sofía Gonet, conocida como La Reini, se cruzó con Germán Martitegui y no dudó en criticar su estilo.
Sofía Gonet protagonizó este martes un tenso cruce con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity.
La escena comenzó cuando Wanda Nara le preguntó al chef invitado Santiago Giorgini por la intervención que hizo la influencer en su delantal: "Cómo le cae que la participante se haya acortado el delantal?". Giorgini, sorprendido, retrucó: "¿Esto pasa siempre?". A lo que Wanda aclaró: "No, ella tiene una autorización especial que pidió por contrato".
Fue entonces cuando Martitegui, con su habitual ironía, disparó: "Me molesta más que haya venido en pijama, la verdad". La Reini no se quedó atrás y contestó con igual contundencia: "Una falta de respeto a mi estilista y al mundo de la moda".
Acto seguido, en su entrevista individual, Sofía redobló la apuesta con un comentario cargado de sarcasmo: "Yo no sabía que estaba delante Anna Wintour (editora de la revista Vogue)". Y agregó sin filtro: "Y Germán con vestuarista o sin vestuarista es muy básico. Siempre se pone lo mismo".
MasterChef Celebrity (Telefe) regaló uno de esos momentos divertidos que terminan sacando carcajadas en el estudio. Wanda Nara, fiel a su estilo inquisitivo y filoso, aprovechó la instancia en la que Sofía Gonet —más conocida como La Reini— presentó su plato para indagar sobre su vínculo con su ex, Homero Pettinato.
La situación se dio cuando la participante se acercó al jurado y Wanda disparó sin rodeos: "Lo que me interesa, Reini, saber es si volviste o no con tu ex". Sofía, segura de su respuesta, contestó: "No, no volví. No quiero volver tampoco, eh. No, no volvimos".
Lejos de conformarse, la conductora repreguntó: "Pero se ven". La Reini aclaró: "No, no, no. Somos amigos, nos llevamos bien". Wanda retrucó: "Ah, se encuentran, pero...". Y Sofía amplió: "No, hablamos ahí, buena onda, nos reímos de algunas cosas, seguimos bloqueados. Un día nos odiamos, al otro nos amamos".
Con curiosidad, Wanda quiso saber más: "¿Cómo hablan si están bloqueados?". Sofía detalló: "De Instagram bloqueados, de WhatsApp hablamos". La empresaria insistió: "¿En qué cambia?". Y la influencer explicó: "De Instagram no, porque él no él no quiere ver mis posteos. Viste que yo hago posteos un poco... a veces arriba de unos brasileros y esas cosas".
"Ah, le duele", comentó Wanda. Sofía fue directa: "No, él no ve nada mío. No le gusta ver cosas mías". Wanda volvió a la carga: "¿No nos ve?". "No", aseguró Sofía.
En ese instante, Wanda lanzó una propuesta inesperada: "Yo lo voy a invitar al programa". Pero Sofía respondió sin titubeos: "No creo que venga porque no te quiere mucho". La rubia reaccionó incrédula: "¿Cómo? Entonces es un falso". La Reini retrucó: "No, si vos fuiste al programa y le dijiste cualquier barbaridad". Wanda se defendió: "Yo lo traté piojoso porque vos me dijiste eso". Y uno de los chefs cerró la escena con humor: "Pulgoso, pulgoso".