Sigue la guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Es muy duro"

“Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. No importa el viaje ¡Es el cumpleaños de quince de tu hija! Es una vez en la vida. Yo entiendo que él le regala la fiesta y ella el viaje, eso está hablado, pero nadie puede creer que la madre no vaya a la fiesta de la hija”, siguió su relato.

Y al finalizar, sostuvo su indignación, por cómo esto puede impactar en un futuro para la adolescente que no tendrá a su mamá en la fiesta de 15: “Es muy duro que por mal que te lleves mal con tu ex no vayas, aunque sea un rato al principio. Una locura”.

Cómo está la relación de Allegra Cubero con Nicole Neumann

La dinámica familiar de Nicole Neumann y sus hijas suele captar la atención del público, y esta vez quien quedó en el centro de la escena fue Allegra Cubero, la segunda de las tres chicas que la modelo tuvo con Fabián Cubero. La adolescente se prepara para celebrar sus 15 años en 2026, un acontecimiento muy esperado y del que ya comenzaron a trascender detalles.

En paralelo a los preparativos, la joven se volvió tema de conversación en las redes, donde aparecieron comentarios que insinuaban conflictos con su mamá y teorías que aseguraban que Nicole no participaría del festejo porque la joven la habría excluido. Los rumores crecieron rápido y se instalaron como si fueran certezas.

Frente a ese revuelo, Allegra decidió intervenir y cortar de raíz las versiones. Lo hizo recurriendo a una fórmula que manejan muy bien las nuevas generaciones: un video en TikTok. Allí se mostró junto a Nicole en un tono cómplice y relajado, dejando en evidencia que la relación entre ambas está lejos de lo que se decía.

“La gente criticándonosque no quiero a mi mamá, y nosotras…”, escribió la joven, mientras en el clip se las veía cantar, reírse y abrazarse al ritmo de “Call me maybe”, el hit de Carly Rae Jepsen. Para rematar el mensaje, Allegra selló la publicación con un “te amo” que volvió imposible cualquier especulación de distanciamiento.

Toda esta polémica mediática tenía su origen meses atrás, cuando se supo que la organización de la fiesta quedaría en manos de Cubero, mientras que Nicole sería la encargada de preparar el vestido y obsequiarle un viaje a su hija. Ese esquema, acordado desde el inicio, fue interpretado en redes como señal de conflicto, y a partir de ahí aparecieron teorías que involucraban incluso a Mica Viciconte, actual pareja de Cubero.

Con su video, Allegra —cada vez más activa en redes y con una comunidad creciente de seguidores— desactivó las conjeturas con un gesto simple y afectuoso, mostrando que el vínculo con su mamá sigue tan firme como siempre. Entre preparativos, tareas del colegio y coreografías para TikTok, dejó claro que, más allá del ruido mediático, su historia familiar se escribe puertas adentro y con buen clima.