Explosivo descargo de Juana Repetto: reveló la razón de su distanciamiento de Reina Reech

Así, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech detalló que mientras ella tenía que guardar reposo por su embarazo, su madre estaba en su casa cumpliendo con la rehabilitación del reemplazo de cadera al que debió someterse.

“Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remís y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”, aclaró entonces Juana despejando toda duda y echando por tierra cualquier versión que pretendiese instalar algún tipo de conflicto entre madre e hija.

En tanto, como para no dar lugar a ningún malentendido, sobre el video que compartió en sus historias virtuales de Instagram Repetto escribió: "Mi madre está regia y nosotras estamos fantástico. Se hizo una cirugía de reemplazo de cadera dos semanas antes de mi reposo, entonces estábamos las dos que no podíamos salir y por eso no nos vieron juntas como por un mes".

IG Juana Repetto distancia de Reina Reech

Por qué Juana Repetto debe hacer reposo durante su tercer embarazo

A mediados de noviembre pasado, Juana Repetto volvió a recurrir a sus redes para abrir su corazón y detallar el complejo panorama que enfrenta con su actual embarazo. En un mensaje que conmovió a sus seguidores, la actriz quiso ser clara desde el primer momento: "No quiero que nadie se asuste, ni se alerte con esto", expresó para evitar cualquier malentendido antes de profundizar en su situación.

Con la idea de subrayar la relevancia de los chequeos ginecológicos de rutina, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech —y mamá de Toribio y Belisario— decidió compartir su experiencia. Allí reveló que tiempo atrás le habían detectado “una lesión por HPV en el cuello del útero” y explicó con total sinceridad las implicancias: “Las lesiones por HPV pueden convertirse, si uno no las trata, en un cáncer de cuello de útero, lo cual es totalmente evitable y reversible si se hace el seguimiento y el tratamiento correspondiente. En esa cirugía me sacaron un pedacito chiquito de cuello de útero”, detalló.

Luego profundizó en cómo esa intervención previa puede afectar el desarrollo del embarazo. Contó que, al iniciar el trabajo de parto, el cuello del útero debe ir adelgazándose hasta desaparecer para luego dilatarse, y que en casos como el suyo se requiere un control mucho más minucioso: “Si tenés el cuello con una cirugía, hay que hacerle un seguimiento especial porque si se empieza a cortar antes de tiempo, corrés riesgo de parto prematuro”, explicó.

Por ese motivo, su obstetra le indicó controles quincenales para vigilar cualquier cambio. “Estamos previniendo una amenaza de parto prematuro. Yo no tuve una amenaza, por ahora estamos bien. Hay que frenar para que esto se quede igual y tratar de llegar a las semanas en las que el bebé toma más fuerza y se desarrolla dentro del útero. El primer objetivo es la semana 28”, señaló la actriz, que espera a su tercer hijo, fruto de su vínculo con Sebastián Graviotto.

En cuanto a las indicaciones médicas, Juana precisó que debe bajar el ritmo, aunque sin permanecer completamente en cama: “El reposo que tengo que hacer es parcial, no es que tengo que estar en la cama porque tampoco es recomendable. Tengo que estar en mi casa tranqui y tratar de salir lo menos posible…”.

Finalmente, aprovechó para dejar un mensaje de prevención que considera fundamental: “De lo que no hay dudas y tengo la certeza absoluta es que en el 99% de los casos de HPV agarrados a tiempo y con el tratamiento adecuado se evita el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo prevenirlo? Hacerse el chequeo ginecológico anual religiosamente: PAP, colpo y mamo o eco mamaria, según recomendación y edad”.

Antes de cerrar, Juana volvió a aclarar que no pretende erigirse como referente médica, sino simplemente acompañar desde su vivencia personal: “No estoy haciendo recomendaciones, solo comparto mi experiencia como mamá y paciente”.