Nicole Neumann descubrió una dolorosa actitud de su hija Allegra en medio de la pelea con Fabián Cubero

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Cuál es el drama que vive Allegra en medio de la tensión con Cubero y Viciconte por sus 15

La fiesta de 15 de Allegra Cubero volvió a instalarse en la agenda mediática y esta vez fue Nicole Neumann quien decidió dar su versión en Puro Show (El Trece). El conflicto se había disparado porque la modelo organizó un festejo para su hija antes del que ya estaba previsto por Fabián Cubero y Mica Viciconte, lo que terminó afectando un acuerdo comercial que la pareja había cerrado con el salón.

Lejos de entrar en la polémica, Nicole eligió enfocarse en lo positivo: “Yo ni entro. Vengo de haber tenido un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15. Lo nuestro, toda alegría, por suerte, toda felicidad”.

La rubia también explicó que evita engancharse con lo que circula en redes o en los medios. “A veces veo un titular o una imagen, pero ni entro. Porque no me incumbe”, dijo con firmeza. Y agregó: “No analizo. Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención, mi energía. En cosas que sean productivas para mí, para mi vida y sobre todo para mis hijos. El resto es ruido”.

Eso sí, Nicole no dejó de señalar el costado más delicado de la situación: el impacto en su hija . “Son chicas y esto las afecta. A mí me duele en el alma pero yo solo puedo controlar las cosas de mi lado”, sostuvo, mostrando su preocupación por cómo repercute el conflicto en la adolescente.

De esta manera, la modelo eligió correrse del escándalo y poner el foco en lo que considera esencial: disfrutar de los momentos con su hija y protegerla de un entorno mediático que, según ella, no aporta nada positivo.