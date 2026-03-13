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Nicole Neumann descubrió una dolorosa actitud de su hija Allegra en medio de la pelea con Fabián Cubero

Allegra Cubero sorprendió a todos al dejar señales en las redes sobre el conflicto de sus 15, y Nicole Neumann se enteró durante una entrevista.

13 mar 2026, 15:45
Nicole Neumann
Nicole Neumann

En Puro Show (El Trece), Nicole Neumann fue sorprendida en plena entrevista con una noticia que involucraba directamente a su hija Allegra. La quinceañera, sin que su madre lo supiera, había tenido actividad en las redes y se vinculaba con el conflicto familiar que tiene como protagonistas a Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Fue Pochi quien reveló en el programa que “la hija estuvo likeando publicaciones de portales que hablaban un poco sobre esta cuestión del conflicto de sus quince, que ella lo haya celebrado con la mamá, previa a la celebración con el padre”. La panelista incluso especuló sobre el impacto que estas situaciones tienen en la adolescente: “Como lo dijo en una nota Nicole, las hijas, quieras o no, se ven afectadas por estos conflictos de los padres”.

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En la nota, Nicole se refirió a sus hijas y no ocultó su preocupación. “No me gusta que la vida de mis hijas sea expuesta para nada. No me gusta, no me gusta porque lo padecen ellas en algún punto... Sufren ellas, sí obvio”, expresó, remarcando que las menores reciben comentarios en redes y que eso las angustia.

El momento cerró con la sorpresa de la modelo al enterarse de los “likes” de Allegra: “No, no estaba enterada. Ah, no, no, no. Ahora la voy a charlar”, dijo, dejando en claro que la conversación con su hija será inevitable.

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Cuál es el drama que vive Allegra en medio de la tensión con Cubero y Viciconte por sus 15

La fiesta de 15 de Allegra Cubero volvió a instalarse en la agenda mediática y esta vez fue Nicole Neumann quien decidió dar su versión en Puro Show (El Trece). El conflicto se había disparado porque la modelo organizó un festejo para su hija antes del que ya estaba previsto por Fabián Cubero y Mica Viciconte, lo que terminó afectando un acuerdo comercial que la pareja había cerrado con el salón.

Lejos de entrar en la polémica, Nicole eligió enfocarse en lo positivo: “Yo ni entro. Vengo de haber tenido un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15. Lo nuestro, toda alegría, por suerte, toda felicidad”.

La rubia también explicó que evita engancharse con lo que circula en redes o en los medios. “A veces veo un titular o una imagen, pero ni entro. Porque no me incumbe”, dijo con firmeza. Y agregó: “No analizo. Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención, mi energía. En cosas que sean productivas para mí, para mi vida y sobre todo para mis hijos. El resto es ruido”.

Eso sí, Nicole no dejó de señalar el costado más delicado de la situación: el impacto en su hija . “Son chicas y esto las afecta. A mí me duele en el alma pero yo solo puedo controlar las cosas de mi lado”, sostuvo, mostrando su preocupación por cómo repercute el conflicto en la adolescente.

De esta manera, la modelo eligió correrse del escándalo y poner el foco en lo que considera esencial: disfrutar de los momentos con su hija y protegerla de un entorno mediático que, según ella, no aporta nada positivo.

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