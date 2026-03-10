Gege Neumann habló de la fiesta de 15 a Allegra y cuestionó la crítica de Fabián Cubero: "Ridículo"

“Yo disfruto de nuestra vida, de los planes familiares y de estar juntos. El resto si quiere pelear, ni idea”, insistió Nicole. A lo que su hermana detalló en esa línea: "Que digan lo que quieran. Imaginate que mi abuela, que tiene 86 años, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi marido, no puedan festejar con mi sobrina. Porque nosotros no estuvimos en Punta del Este porque no podemos irnos de vacaciones todos juntos en el mismo momento lamentablemente. Aparte la vida hay que festejarla como dijo Nicki, es así, cuanto más mejor".

Nicole Neumann remarcó su postura de no querer entrar en ruido mediático con todas estas situaciones familiares y opinó: “Ni analizo. Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención y energía sobre todo en cosas que sean productivas para mí y mis hijos. Tenía unos coach muy buenos que me decían: el resto es ruido".

"No me interesa lo que diga el resto. Estamos diseñando hace un montón los dos vestidos, de la fiesta que hice yo y el festejo con el papá, que son estilos súper distintos y también son distintos los vestidos. Ella viene disfrutando un montón el proceso y yo también acompañándola. Así que ojalá pueda lucirse con su otro vestido también", continuó la modelo.

Sobre el final, dejó en claro que opta por que sus hijas no se vean perjudicadas por la situación: "A mí no me gusta hablar de temas familiares porque llega un punto que son chicas y esto las afecta. Y a mí me duele en el alma pero yo puedo controlar las cosas solo de mi lado y es lo que hago".

La furia de Fabián Cubero con Nicole Neumann por la fiesta de 15 a su hija Allegra

Fabián Cubero habló con el ciclo SQP (América Tv) y dejó en claro su malestar por la fiesta de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero, algo que según él no estaba acordado previamente.

“Es un poco más de lo mismo. Es una situación bastante particular porque habíamos quedado con los abogados y entre nosotros que la fiesta iba a ser conmigo y el viaje con ella. Pero bueno, nos enteramos de que hizo una fiesta antes a la que nosotros estábamos armando de hace un año”, comenzó explicando el ex futbolista.

"Me sorprendió porque el festejo que iban a hacer era en Punta del Este, el que vimos todos, nunca entendimos que iba a hacer otro cumpleaños de 15 acá porque justamenente no era lo que habíamos acordado. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande desde el año pasado con el salón, que va a ser el 28 de abril, y venimos trabajando con ellos planificando en conjunto", siguió visiblemente molesto por lo sucedido.

"La verdad que esto nos sorprende un poco porque era un acuerdo que ya teníamos hablado. Hay acuerdos firmados que no se respetan y tampoco se respeta la palabra de los abogados, que ya se había puesto de acuerdo al igual que nosotros que iba a hacer el viaje con ella y la fiesta con nosotros", detalló furioso con la actitud de su ex Nicole Neumann.