"Hicieron todo mal": Allegra Cubero opinó sobre la pelea de Nicole Neumann con Fabián y estalló todo

Además, Matías Vázquez, conductor de Puro Show, opinó sobre la pelea y analizó: “¿Hizo todo bien Mica Viciconte con Fabián Cubero? No, hicieron todo mal. Todos tienen errores”.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Qué mostró Mica Viciconte sobre los 15 de Allegra Cubero tras la polémica con Nicole Neumann

La fiesta de 15 de Allegra Cubero sigue sumando capítulos y generando repercusiones. Desde hace meses, Fabián Cubero y Mica Viciconte vienen mostrando cómo avanzan los preparativos, pero en los últimos días el tema volvió a instalarse en los medios por el cruce con Nicole Neumann.

En medio de la tensión, Viciconte decidió mostrar en sus redes que la organización continúa tal como estaba prevista. Con fotos y videos dejó en claro que la celebración sigue en pie y que toda la familia está involucrada en los detalles del gran evento.

El conflicto se disparó cuando Nicole organizó un festejo propio para su hija, al enterarse de que no sería parte de la fiesta que prepara Cubero. Según explicó Mica, esa decisión afectó directamente un acuerdo comercial que ella ya había cerrado con el salón, lo que terminó generando un fuerte debate público.

Durante el fin de semana, la marplatense compartió un momento íntimo en Instagram: una cena familiar junto a Allegra y Luca, hablando sobre la fiesta. El video fue registrado por Nico Peralta, quien acompañó la publicación con una frase divertida: “Estamos cenando en familia y hablando de los 15 de Allegra. Lo manija que ya está Luca, esa noche se va a bailar todo”.

En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Viciconte explicó por qué decidió hablar públicamente del tema: “En esta situación, en todas las anteriores no salí a hablar, en esta sí, porque a mí me perjudicó en algo que yo había firmado con el salón y me parecía que era correcto que lo diga”. Además, recordó que Allegra ya había tenido una celebración en Punta del Este y remarcó: “No hace falta que organices ahora una fiesta en paralelo, podés hacer una íntima”.