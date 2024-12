Nicole Neumann plantó las condiciones para abrazar a Mica Viciconte como hicieron Pampita y la China Suárez

"¿Te sacarías una foto como esa y te darías un abrazo con Mica si es posible?", le preguntó la cronista del ciclo Socios del espectáculo, El Trece, a Nicole.

Y la modelo comentó qué debería pasar para que se de ese escenario: “Se puede tener una linda relación o una relación cordial cuando dos partes están dispuestas a eso. Yo por mis hijas hago cualquier cosa, no tengo ningún problema”.

"Yo ya lo dije en un nota: yo por mis hijas hago cualquier cosa, no tengo problema", reiteró con firmeza la modelo. Y lanzó un picante palito para Mica Viciconte: "Pero es como un juego de tenis: va de un lado, va del otro (la pelota). Si no, no va”.

"Yo por mis hijas hago cualquier cosa después fuera de eso no hago cosas que no tengo ganas", finalizó contundente Nicole Neumann dejando en claro qué la haría aceptar mostrarse en paz y al lado de Mica.

Nicole Neumann mostró cómo está hoy Cruz, su bebé de cinco meses

Después de festejar a todo trapo el bautismo de Cruz tras cumplir sus primeros 5 meses de vida en la ciudad uruguaya de José Ignacio, Nicole Neumann y Manu Urcera atraviesan un momento de absoluta plenitud familiar, junto a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de la modelo.

Así, a pesar de seguir firme en su postura de no exponer en las redes a su pequeño hijo, lo cierto es que Nicole están tan feliz y orgullosa con el fruto de su nuevo matrimonio luego de años de batalla judicial con su ex, Fabián Cubero, que de a poco va compartiendo imágenes de Cruz tratando de que no se le vea la carita.

Es por eso que en las últimas horas Neumann hasta se animó a compartir un video de uno de sus paseo matinales con Cruz a upa y junto a Sienna, el que pudo verse cuán grande está el pequeño que va camino a cumplir 6 meses de vida el próximo 18 de diciembre.

Así como también subió imágenes de las primeras clases de matronatación de Cruz, muy importantes para estimular sus sentidos, familiarizarse con el agua y fortalecer el vínculo con sus padres.