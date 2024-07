Nicole Neumann posó junto a su bebé Cruz y un detalle causó indignación en sus seguidores

Así lo hizo en esta última publicación, y sus seguidores se mostraron hartos de tanto misterio. “Aproveche que trabajé un poquito en casa y me saqué fotitos con Cruz ¿qué difícil es que las mamás tengamos lindas fotos con nuestros bebés, no?”, escribió en el posteo.

Nicole Neumann posó junto a su bebé Cruz

"No entiendo si no querés que se vea la cara del bebé para que subís la foto", "Ni Messi le tapo la cara a los hijos", "Que ridiculez ,no mostrar la cara del hijo", "La que se quiere lucir es ella", "Mejor sacate fotos sin el bebé y evitas eso", le comentaron indignados.

Cabe destacar, que hace poco la modelo hizo referencia a esta polémica y explicó: "Por ahora la idea es esperar que el decida...falta! jaja".

¿Se viene? Nicole Neumann sorprendió al revelar si planea tener otro hijo con Manu Urcera

La modelo Nicole Neumann fue mamá de Cruz hace casi un mes junto al piloto Manuel Urcera, y mientras disfruta del recién nacido, este jueves sorprendió al confirmar sus ganas de tener otro bebé.

A lo largo de los años, Nicole demostró que la prioridad para ella es la familia. Actualmente es mamá de Indiana, Sienna y Allegra, fruto de su relación con Fabián Cubero, y también de Cruz, su primer hijo varón con Manuel Urcera.

Así las cosas, parece que la modelo va en busca de más, y lo confirmó cuando uno de sus seguidores le consultó a través de la cajita de preguntas de Instagram si ya estaba pensando en otro bebé.

"¿Será el último bebito o con Manu planean agrandar la familia ya que el tiene solo a Cruz?", fue la pregunta que recibió la rubia.

En ese instante, junto a una tierna foto del pequeño, respondió: "Mmmm, creo que se vendrá el segundo. Veremos lo que Dios y el universo dispongan".