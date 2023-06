Nicole Neumann y un gesto de acercamiento con su hija mayor, Indiana 

Nicole Neumann y sus tres hijas.jpg

Lo cierto es que se habló desde la rebeldía de la adolescente ante las estrictas reglas de la modelo en lo referente a alimentación, así como también circuló la versión de una pésima relación entre Indiana y Urcera, el futuro marido de Nicole, como posibles causas de la pelea entre madre e hija.

En tanto, hace unas semanas desde Intrusos (América TV) revelaron que Nicole e Indiana habían comenzado a acercarse. Y una prueba de ello es el reciente posteo de la modelo desde sus Instagram Stories.

“Anoche me mandaron esta foto y quedé destrozada de amor. Las amo. ¿En qué momento crecieron tanto?”, se preguntó Nicole en sus historias virtuales al compartir el posteo de una amiga donde se ven las nenas chiquitas, confirmando así que la resolución de los conflictos con su hija mayor van por buen camino.

Historia virtual de Nicole Neumann acercamiento con hija Indiana.jpg

Nicole Neumann habló sobre la decisión de su hija Indiana de vivir con Fabián Cubero: "Es un tema delicado"

En abril pasado se desató un nuevo enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero a raíz de las declaraciones del exfutbolista sobre la relación de la modelo con su hija Indiana.

Sucede que la adolescente de 15 años decidió irse a vivir con él hace algunos meses y los fuertes rumores sobre los motivos por los que abandonó la casa materna fueron creciendo. Sin embargo, Cubero salió a contar su verdad.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Viciconte”, comentó en diálogo con Pronto.

fabian cubero nicole neumann.jpg

Por su parte, Nicole Neumann fue contundente al ser consultada por las declaraciones de su ex pareja. “Entiendo que quieran saber todo, pero mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas que son menores”, arrancó diciendo en una charla con TN Show.

Luego, sobre el conflicto con Cubero y su relación con Indiana, arrojó: “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema”.