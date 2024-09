Nito Artaza le respondió a Cecilia Oviedo luego de sus fuertes declaraciones: "Se ve que tiene...."

“No tengo nada que decir, creo que lo tiene que aclarar Cecilia Oviedo. Yo tengo una excelente relación de hace años con ella, de afecto. Estuvimos en el cumpleaños de nuestro hijo hace poco y se enojó ayer por una discusión, nada más y se ve que… no sé", comenzó diciendo en una nota de voz.

En ese sentido, aseguró que tendrían una charla al respecto y expresó: "Sigo pensando lo mismo, que es la madre de mis hijos, tengo una excelente relación. Se ve que tiene algunas cosas no resueltas conmigo y en algún momento lo hablaré con ella para aclararlo personalmente, no públicamente”.

Nito Artaza a la tarde

“No deja de sorprenderme sinceramente, pero hoy como está el mundo… hoy no se sorprende uno de nada de las personas, es un mundo que nos lleva a muchas alteraciones", deslizó.

Finalmente, decidió revelar el motivo de su reciente conflicto y explicó: “Me pidió que le consiga una cochera en algún lado para ver a Paul McCartney, que van con mi hijo a pasear, a disfrutar el recital, y yo me demoré unos días porque no sé a qué amigo pedirle alguna cochera cerca de Núñez, entonces se enojó”.

“Son cosas de Cecilia, me sorprende sinceramente dada la relación que tenemos y el afecto. Me sorprende mucho, no entiendo muy bien. Habrá estado en un mal momento y yo también asumo mis consecuencias si se puso mal”, completó.

Marcela Tauro liquidó a Nito Artaza tras la acusaciones que recibió de su ex pareja

Este miércoles la ex posa de Nito Artaza, Cecilia Oviedo, apuntó fuertemente contra el director teatral en sus redes sociales y denunció haber sido victima de violencia psicológica.

“Harta me tenés, Nito Artaza. HARTA. De tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados. De tu psicopateo hacia mí, que no era lo suficientemente linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea”, fue uno de sus posteos.

El tema rápidamente llegó a los medios comunicación, y en el programa Intrusos (América) la panelista Marcela Tauro tomó una firme posición al hablar de Artaza.

Bajo este contexto, en el panel hablaron de las supuestas infidelidades del humoristas y fue Karina Iavícoli quien deslizó: “¿Cuántas caras conocemos de él?”. "Ninguna", sentenció Tauro.

Acto seguido, habló de su experiencia y contó el destrato que recibió durante una llamada telefónica. "Durante años no tuve mucha relación con él más allá de hacerle algunas notas o verlo en espectáculos, pero descubrí otra persona. Como son los humoristas, que de humor no tienen nada. Son más agretas y malhumorados. La mayoría igual, no todos".

Como si eso fuera poco, también recordó las cenas de beneficencia del Hospital Rivadavia a las cuales ella se presentaba, y que en ocasiones tanto Nito Artaza como Cecilia Milone ofrecieron su show.

“Siempre pensé que en los eventos de fundación, los artistas no cobraban porque nosotros vamos a ayudar. Cobran todos, y fortunas. La señora Milone se puso el evento al hombro porque nadie se reía. La miré con mucha ternura, descubrí a una mujer enamorada que fue a ayudar, y él también, no podemos decir que no, pero evidentemente tiene dos caras", concluyó.