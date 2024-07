Costa le respondió filosa a Nito Artaza tras ser señalada de haberle llenado la cabeza a Cecilia Milone

Entrevistada por Intrusos (América TV), la también analista de Gran Hermano fue contundente: "No creo que un ex Senador pueda levantar un falso testimonio. Me extrañaría muchísimo... pero bueno. En estos casos, siempre es la amiga la que carga las tintas".

Costa lapidaria con Nitoa Artaza - captura Intrusos.jpg

Asimismo, acto seguido agregó filosa: "No esperen que Cecilia diga nada de la separación. Cecilia le tiene miedo porque hace unos años, le hizo un juicio para sacarle la casa sólo porque había dicho en público que estaba enamorada de él. Llega a decir por qué se decepcionó de él y la mete presa. Ojo, es una ironía mía".

En tanto, sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a Artaza con Belén, Costa fue tajante. "Ella no era parte de la familia pero siempre estaba ahí, dando vueltas. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo: cada uno sabe las armas con las que llega a un piso de Intrusos. Yo me moriría antes ir al piso como la amante de...", concluyó lapidaria.

Aseguran que Nito Artaza y su novia Belén Di Giorgio están conviviendo: la foto

En Socios del Espectáculo (El Trece), revelaron este miércoles que Nito Artaza está conviviendo con su nueva novia, Belén Di Giorgio.

“Quienes están conviviendo en el departamento, que fue de la pareja de él antes, a pesar de que niegan su romance y están y han ido al chino son Belén Di Giorgio y Nito Artaza, ¡y esto es una bomba!”, anunció el conductor Adrián Pallares.

nito artaza belén di giorgio.jpg

“Creo que hasta ayer mismo ha seguido diciendo que no son parejas. Ella ayer estuvo en Intrusos (América TV). Ella sigue negando la relación. Nosotros tenemos confirmado que no solo están en relación, sino que están viviendo juntos", siguió Pallares.

Y se preguntó: "¿Y tenemos imágenes entonces? La vimos a ella, la encontramos. Cuando se fue de Intrusos, se fue directamente al departamento de Nito Artaza. El departamento donde él convivía con Cecila Milone”.

“Esta foto justamente nos ayuda a poder ver que ella estaba con las botas puestas. Aparte, con esas botas no hay manera que no sea ella. Con las cuales fue a Intrusos", remarcó el periodista.

Nancy Duré, en tanto, sumó: “Hablé con gente muy cercana de Cecilia, que me confirman que ella mandó a un amigo íntimo a retirar todas sus pertenencias de ese departamento cuando se enteró de la convivencia, porque había muebles, ropa y un montón de objetos personales. Entonces, un amigo fue con un camión de culata y se llevó todo lo que era de ella”.