"No está bien": preocupantes detalles sobre cómo está Jonatan Viale tras la aparición del crudo de la entrevista a Milei

Ese fragmento del mano a mano con el presidente se hizo viral. En las redes sociales, Jonatan Viale fue duramente cuestionado.

En Intrusos (América TV), Paula Varela reveló que el conductor de TN estaba enojado por el error por el cual se filtró dicho material. "No está bien, se acostó bastante tarde ayer. Quiere que esto pase. Él siente que se embarró una gran nota por estos tres minutos", señaló.

La periodista anticipó que Jonatan Viale no tenía previsto presentarse en Pan y Circo, su programa de radio Rivadavia, para guardarse y hablar sobre lo ocurrido directamente en su ciclo ¿La Ves?

Adrián Pallares sumó información tras los dichos de Paula Varela. "Todavía no se comunicó con sus compañeros del ciclo. Tampoco con las autoridades de la radio. Se presume que no iría a su programa de radio. No se comunicó con nadie, ni con los más cercanos", precisó.

En su cuenta de X, el conductor de TN confirmó que se pronunciará esta noche respecto del material sin editar que se filtró al aire. "No les voy a dar el gusto. Prepárense para esta noche", escribió.

La drástica decisión que habría tomado TN por el error que cometieron con la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

El periodista Jonatan Viale entrevistó en su ciclo ¿La Ves? al presidente Javier Milei en la Casa Rosada luego del escándalo por la memecoin $Libra, que el mandatario promocionó en su cuenta de X.

El reportaje estuvo grabado y salió al aire en TN. Pocos minutos después de su emisión se desató una situación de tensión en la redacción del canal de Constitución.

¿El motivo? En las redes de la señal compartieron el material sin editar de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei.

En el material crudo de la nota se podía ver la intervención de Santiago Caputo, el principal asesor del presidente, interrumpiendo la charla. Enseguida, se encendieron las alarmas en TN para dar con el responsable en subir el video completo sin editar.

Según pudo saber PrimiciasYa, en TN algunos dicen que la persona encargado de subir el video a YouTube fue echado; otros, que renunció.

El video sin editar no tardó en hacerse viral. El asunto generó un enrome revuelo en las redes sociales, donde se replicaron duros comentarios sobre la intervención de Santiago Caputo en la entrevista y la reacción de Jonatan Viale en ese momento.