La drástica decisión que habría tomado TN por el error que cometieron con la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

¿El motivo? En las redes de la señal compartieron el material sin editar de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei.

En el material crudo de la nota se podía ver la intervención de Santiago Caputo, el principal asesor del presidente, interrumpiendo la charla. Enseguida, se encendieron las alarmas en TN para dar con el responsable en subir el video completo sin editar.

Según pudo saber PrimiciasYa, en TN algunos dicen que la persona encargado de subir el video a YouTube fue echado; otros, que renunció.

El video sin editar no tardó en hacerse viral. El asunto generó un enrome revuelo en las redes sociales, donde se replicaron duros comentarios sobre la intervención de Santiago Caputo en la entrevista y la reacción de Jonatan Viale en ese momento.

La crítica de Adorni a Santiago Caputo por el polémico final de la entrevista con Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en exclusiva en A24, se refirió al reportaje que brindó el presidente Javier Milei el lunes por la noche a la señal televisiva TN, en la cual fue interrumpido por su asesor Santiago Caputo. El vocero cuestionó dicha decisión argumentando que "fue innecesaria".

"En búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo, yo no lo hubiera cortado", añadió.

Adorni mencionó que "en la nota del Presidente, en un momento él venía hablando de su cuenta de Twitter y la charla con Jonatan Viale derivó en la estrategia judicial. Ahí menciona a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia".

“Santiago Caputo cortó la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que eso se podía prestar a confusión a una parte de la audiencia. De hecho, terminó la nota y el presidente le dijo: ‘Santiago, esto es innecesario’”, repasó Adorni.

Y completó: "Santiago no sabe que la dinámica no es cortar notas. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una pregunta ni tema. Ayer, en busca de la excelencia, se cometió un error técnico. Yo no la hubiese cortado a la entrevista", criticó el portavoz presidencial.