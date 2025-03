La revelación íntima de Noelia Marzol que dejó a todos sin palabras: "Hago pis..."

“Vos creciste con 14 primos”, señaló Wainraich al tiempo que Noelia asintió remarcando que son “en su gran mayoría hombres”. Fue allí que el conductor quiso saber si es influyó en su vida. “Sí, mi psicóloga siempre dice: vos sos más un hombre que una mujer. Por actitudes o formas de ser”, admitió entonces la bailarina.

Fue allí que a modo de chiste Sebastián Wainraich deslizó "meas parada", y lo que menos iba a imaginar era que Noelia lo confirmaría. “¿Orinás parada?”, repreguntó entonces totalmente sorprendido.

“Sí, es muy simple. ¿Querés que te muestre?”, consultó Marzol y saltó del sillón para hacer una demostración práctica. “Es mucho más simple. Sentarse es como raro, uno nunca sabe bien a dónde cae todo esto. Entonces, le encarás de frente al inodoro y listo”, explicó mientras simulaba la situación íntima.

Noelia Marzol reveló por qué decidió no tener más hijos: "Estamos..."

La bailarina Noelia Marzol actualmente es mamá de Donatello y Alfonsina junto a Ramiro Arias, y en una entrevista para Infobae reconoció que tomó la decisión de no tener más hijos, y habló acerca de la vasectomía con su esposo.

“Hoy en día sería la mujer más feliz si se hace una vasectomía porque, se fue una semana de viaje, me dejó con los dos sola en vacaciones de invierno, una enferma, le saqué los chupetes a los dos, y fueron días muy jodidos. Hoy te diría que estamos bien con dos”, aseguró la actriz.

De todas formas, destacó: “Es el cuerpo de él, puede decidir lo que quiera, y obviamente no voy a tomar decisiones respecto de su cuerpo, puede hacer lo que quiera".

Acto seguido, contó la charla que tuvieron recientemente acerca del tema y expresó: "Rami es muy de pensar en el otro, en la pareja, y en ese momento me dijo, 'vos ya pusiste el cuerpo, tuviste dos embarazos, creo que si alguno tendría que exponerse a una intervención para no tener más hijos sería yo'. Me pareció bastante acertado y adecuado".

“Lo mas normal o habitual es que la mujer se ligue las trompas y hoy tenemos otras posibilidades. Está bueno que los hombres asuman otro rol”, planteó.