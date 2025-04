"No tengo nada que ocultar": el fuerte descargo de Lizy Tagliani en LAM en medio de las acusaciones de Canosa

“No tengo nada que ocultar. Hace 40 años que tengo el mismo teléfono. Todo lo que se está diciendo es tremendo, no puedo permitir que esto siga sucediendo. Nunca nadie me llamó para preguntar si es verdad o mentira”, remarcó.

Más adelante, sostuvo: “Es muy fácil decir cualquier barbaridad, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo nunca estuve con un menor de edad, jamás en mi vida he robado una cartera, jamás en mi vida“.

Embed

Adrián Pallares contó la firme decisión que tomó Telefe sobre Lizy Tagliani: "La van a..."

En medio de las escandalosas denuncias de Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani, este jueves el periodista Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que en Telefe se desató una fuerte interna por la situación de la conductora de La Peña de Morfi.

Si bien desde algunos días circula una fuerte versión de que la humorista sería apartada de la conducción del programa dominical del canal de las pelotitas, Pallares anunció que "Telefe va a poner el cuerpo por Lizy Tagliani". "La frase que repiten en Telefe es 'no nos va a pasar lo mismo que la otra vez'", agregó en referencia al episodio por el que fue desplazado Jey Mammon.

Embed

"Interpreto yo que tal vez están un poco arrepentidos de la salida abrupta de Jey...", reflexionó el compañero de Rodrigo Lussich. Y detalló: "La palabra parece chiste pero la palabra es 'no nos van a volver a voltear una conductora o un conductor'".

Por último, el conductor de Intrusos agregó que "en Telefe hay gente que cree que esto es como un pase de factura al canal" y que es algo pura y exclusivamente una envestida contra el canal.