Noelia Marzol contó por qué no consigue colegio para su hijo: sus estrictas exigencias

Claro que ni bien expuso en la red social sus exigencias sobre la institución que aspira para que el pequeño Donatello, que en mayo cumplirá tres años, comience la etapa de escolarización formal generó más de una controversia.

exigencias de Noelia Marzol para el colegio de Donatello.jpg

Sucede que desde sus historias virtuales, y de cara al inminente inicio de clases en marzo próximo, Marzol preguntó a su fandom por un colegio que no utilice tecnología, sabiendo las opiniones dispares que provocaría. "Voy a decir algo polémico seguramente para muchos pero es lo que me pasa. Estoy buscando colegios para Dona. ¿No existe algún colegio de zona norte en donde NO usen tablet?", consultó directa.

Al tiempo que en una segunda storie, Noelia agregó otras exigencias: "No es mi única pretensión, me retracto. Que sea laico, que no usen tablet, bilingüe y que NO ofrezcan rugby como deporte".

Seguramente en los próximos días la bailarina de Sex compartirá con sus usuarios si logró dar con un colegio que reúna todos esos requisitos y si consiguió vacante, teniendo en cuenta que las inscripciones en los colegios se realizan a partir de los meses de agosto y septiembre del año anterior al comienzo de clases.

Noelia Marzol Ramiro Arias y sus dos hijos.jpg

La emoción de Noelia Marzol ante la primera palabra de su hija Alfonsina: el video

Tras disputar la final del Bailando 2023 (América TV) a fines de enero, que finalmente quedó en manos de Tuli Acosta, por estos días la bailarina Noelia Marzol disfruta a pleno de su marido, Ramiro Arias, y sus dos hijos.

Es así que como toda madre embobada con sus criaturas, Noelia anda por la casa con el celular en mano para captar cada avance o morisqueta, tanto de Donatello como de Alfonsina.

En este caso, Marzol no dudó en compartir desde sus historias virtuales de Instagram el instante en el que Alfonsina dijo su primera palabra cuando estaba a punto de tomar agua. Y como suele suceder con el común de los chicos, esa fue precisamente la primera palabra de la hija de Noelia.

Alfonsina dice agua - captura IG.jpg

Lo cierto es que mientras mira televisión, se ve a la nena de apenas un año tomar agua en un vaso de vidrio. Y de fondo se oye la voz de su mamá, quien le pide que repita "Agua", palabra que pronuncia con total claridad en el preciso momento que lleva el vaso a su boca.

Orgullosa de la pequeña, Noelia escribió en el video: "1 año y me tira 'agua'!!!", feliz del avance su hija que con poco más de 12 meses ya se lanzó a hablar. ¡Felicitaciones!