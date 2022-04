Noelia Marzol cuestionada por besar a su hijo en la boca: su respuesta

noelia marzol 3.jpg

Marzol recogió el guante y le contestó a quienes la critican por mostrarse de esa manera tan pura con su bebé.

“Y para todas las que me tratan de patológica porque beso a mi bebé en la boca, este video de mi bebé y yo patológicamente felices”, expresó Noelia y redoblando la apuesta volvió a darle un beso a Doni.

Ese gesto de amor de madre a hijo no cayó bien en algunos seguidores que la cuestionaron. ¿A vos qué te parece?

Noelia Marzol enfrentó las críticas tras contar que es atea

Noelia Marzol subió una historia con su hijo Donatello, fruto de su amor con el futbolista Ramiro Arias, por el día de los reyes magos (6 de enero) y curiosamente recibió críticas tras contar que es atea.

“Aunque mamá sea atea… ¡Reyes llega para todos los bebés! Pool Party”, había expresado Noelia Marzol junto a una imagen con su pequeño hijo.

Luego de unas horas, al ver algunos comentarios que le llegaron tras contar que era atea, la actriz y bailarina grabó un video y aclaró: “Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo”.

Y remarcó que su familia es religiosa y que quiere darle la libertad de decisión a su hijo: "Mi familia es religiosa y me dio la libertad de elegir creer en lo que me hace bien. A mí me hace bien creer que lo único que tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido. Y a mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande”.

Y cerró: “Así nos manejamos nosotros, así que por favor no me traten de convencer, no me agredan, yo no agredo a nadie , respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa. Besos, los quiero igual”.