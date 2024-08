Noelia Marzol reveló por qué decidió no tener más hijos: "Estamos..."

De todas formas, destacó: “Es el cuerpo de él, puede decidir lo que quiera, y obviamente no voy a tomar decisiones respecto de su cuerpo, puede hacer lo que quiera".

Noelia Marzol y su familia

Acto seguido, contó la charla que tuvieron recientemente acerca del tema y expresó: "Rami es muy de pensar en el otro, en la pareja, y en ese momento me dijo, 'vos ya pusiste el cuerpo, tuviste dos embarazos, creo que si alguno tendría que exponerse a una intervención para no tener más hijos sería yo'. Me pareció bastante acertado y adecuado".

“Lo mas normal o habitual es que la mujer se ligue las trompas y hoy tenemos otras posibilidades. Está bueno que los hombres asuman otro rol”, planteó.

Embed

Noelia Marzol compartió un video de su hija de un año con extensiones y causó furor

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, Noelia Marzol compartió un tierno video de su hija, Alfonsina, en brazos de su padre, Ramiro Arias, y con sus extensiones puestas.

“Mi gorda ya me está chorrando material”, escribió la bailarina junto a la grabación en la que se la puede ver a su beba con el futbolista. Mientras su madre los filmaba, la pequeña miró a la cámara con su nuevo look, sonrió y luego siguió ayudando a su papá con la computadora.

Embed

Noelia Marzol y Ramiro Arias son padres de dos hermosos niños, Donatello, que nació el El 23 de mayo del 2021, y Alfonsina, que llegó al mundo al poco tiempo, el 21 de diciembre de 2022.

En una entrevista con Pronto, la bailarina contó que, después del benjamín de la familia, empezaron a pensar en la idea de tener otro hijo. “Con Rami lo estábamos buscando. Con Doni tuve un embarazo hermoso. Lo pasé re bien y apenas lo tuvimos, quedamos cebados y los dos queríamos encargar otro”, recordó.