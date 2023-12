La indignación de Noelia Marzol tras una dura sanción de Instagram por posar en bikini

marzol.jpg

La rubia indicó que no entiende por qué sufrió esta sanción. "La cantidad... pero la cantidad de cuentas de pedofilia que existen y no las cierran... ¿y a mí me la cierran por aparecer en bikini?", añadió Marzol.

"No sabemos cuál es el criterio que usa IG para censurar a unos y a otros no. Hay mucha publicación de playas nudistas y fotos de sus visitantes y todo bien, pasa nada", "Eso seguramente xq alguien te la denuncio", "Te habrán denunciado la cuenta seguro!!!", "Es terrible, q desastre Instagram", "Yo subo mi arte que son dibujos sexys y perdí una cuenta de 100k nunca me la devolvieron! Con lo que me costo lograr ese numero!", fueron algunos de los comentarios que recibió la bailarina tras su descargo.

El llanto de Noelia Marzol al recordar que su hijo estuvo mal de salud

En una nueva emisión de Noche al Dente (América TV) fue Noelia Marzol quien visitó el living de Fer Dente. Allí la bailarina pasó de la risa al llanto al recordar tanto momentos sensibles de su vida como así también divertidas anécdotas de las que fue protagonista.

Uno de los momentos más emotivos del late night se vivió cuando la bailarina se sentó en el “banquito” para el cierre de la sección del ‘Disco de tu vida’. Allí ella eligió la canción Motivos de Abel Pintos y se quebró al explicar el por qué forma parte del cancionero de su vida.

“A nosotros lo que pasó con Donatello es que cuando nació estuvo mucho tiempo internado. Nunca ahondé en lo que le pasó, pero estuvo grave. Vino la jefa de neo y me dijo ‘bueno ahora que Dios nos ayude’. Esa frase fue para mí algo que ya no tenía solución por parte de los médicos. En ese momento no pensé en Dios porque soy atea, pero sí creí en mi hijo y confié en él. Yo sabía que él iba a estar bien. En Motivos hay una frase que dice ‘confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar’”, relató entre lágrimas.

Por otro lado también recordó la relación con su padre y cómo lo pudo recuperar: “Con él tuve un vínculo difícil, no del todo cómodo… Sobre todo cuando arranqué a estudiar algo artístico. Me llevó años que él lo pudiera entender, recién cuando conoció a Ramiro y tuve a mi primer hijo limamos asperezas. Lo extrañé un montón”.

Pero tal como suele acostumbrar el ciclo conducido por Fer Dente, también estuvo el momento de las risas. Fue allí cuando Marzol recordó la cita que le rechazó a Luis Miguel: “Me llamaron de un programa de Estados Unidos porque es como que era la única mujer que le había dicho que no a Luismi. Siempre sigue estando la duda sobre si estuve con él, pero no estuve… Estuve con un millón de personas, pero porque tenía ganas, y no fue con Luis Miguel”.