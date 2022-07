Noelia y Bettina, las hijas de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, fuerte discusión y guerra sin fin

Embed

La hija de Alberto Ferriols y Beatriz Salomón contó en el ciclo de Ángel de Brito que su novio intervino en una pelea con Noelia; "Cuando vino mi novio se complicaron más las cosas. El día que llegué a casa, ella me ignoraba por completo, no me quería ni hablar y no me trataba muy bien. Ella me patea la puerta de mi cuarto y me bardeba. Entonces, él le respondió porque no se iba a quedar ahí parado".

image.png

Por último, Bettina manifestó que se siente defraudada por su hermana. "Yo antes de irme de mi casa y denunciarlo a Alberto, ella me dijo que me iba a apoyar. Pero después la veo por la tele diciendo que lo apoyaba a él. Eso a mi me dolió mucho porque pensé que iba a estar conmigo pero no. Cuando fui a hacer la denuncia, se le borró la memoria", sentenció.

Allanaron la casa de Alberto Ferriols, ex de Beatriz Salomón, encontraron un arsenal

En mayo, la policía allanó la casa de Alberto Ferriols tras la denuncia por amenaza de muerte, que presentó una de sus hijas, Bettina. Tras el operativo, se secuestraron varios revólveres, munición de calibre .357 de punta hueca, cuchillos de todo tipo, esposas, una culata para pistola Glock y una escopeta.

En la causa, Bettina sorprendió con sus declaraciones. En América Noticias, el periodista Martín Candalaft dio detalles del crudo testimonio de la joven sobre las amenazas que sufrió.

"Bettina, con respecto a un hecho que ocurrió a fines del año pasado, declaró: 'Llevó una caja de balas a la mesa, se puso a cargar el revolver y me preguntó ¿no tenés miedo?'", sostuvo el columnista de policiales.

image.png

Candalaft indicó que, en su testimonio, la joven también reveló cuál fue la respuesta que le dio a su padre en ese momento. "Yo le decía que no, que por qué le tenía que tener miedo, y él me decía: 'porque tengo esto acá', mientras seguía con el arma", mencionó el periodista fueron las palabras de Bettina.

Por último, el columnista explicó que, del relato de Bettina, se desprenden datos que fueron claves para el allanamiento. "Siempre tuvo armas de fuego porque le gusta y las colecciona. VI algunas en diferentes momentos, pero no sé dónde las guarda específicamente. Mi papá siempre tuvo armas de fuego y nos amenazaba con ellas", finalizó.