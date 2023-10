Nora Colosimo le dedicó un conmovedor mensaje a Wanda Nara tras confirmar que tiene leucemia

“Tu fuerza y tu luz que sirvan para ayudar a tantas personas con tu misma enfermedad”, expresó y luego continuó: “Se puede sanar. Te amo tanto hija hermosa de mi vida”, escribió la madre de Zaira Nara.

Junto al mensaje, la mujer eligió una imagen en donde aparece Nara bailando junto a su partenaire en el concurso en donde logró obtener 50 puntos y demostrar lo mucho que se concentra para poder ganar la competencia.

Nora Colosimo

Tras confirmar que tiene leucemia, Wanda Nara disparó contra L-Gante

Tras la maratón que realizó esta semana viajando de Italia a Turquía para festejar el cumpleaños de su hija Isabella en familia y luego regresar al país de la bota para continuar con sus ensayos para el Ballando con le stelle, este sábado Wanda Nara confirmó que tiene leucemia desde sus historias virtuales.

Pero claro que eso no fue todo. Porque la morocha también lanzó un picante mensaje, que rápidamente fue entendido que estaría dirigido a L-Gante por sus recientes declaraciones al dar a entender que efectivamente hubo romance entre ellos durante los primeros meses del año.

"Creés en la amistad entre el hombre y la mujer", fue otra de las preguntas que la morocha respondió desde sus historias virtuales.

"Sí creo hasta que se confundieron y me tocó alejarme. Porque soy muy buena amiga. De esa que están más en las malas que en las buenas. En las malas te doy mi alma para que puedas salir. Pero si me fallás me alejo", disparó letal y muy directa, en clara referencia al vínculo que mantuvo con Elián Valenzuela.

En tanto, frente a una siguiente consulta queriendo saber algo que no le guste, Wanda Nara volvió a arremeter sin filtro asegurando: "No me gusta la gente Falsa! Esas que te cuentan lo peor de una persona y después los ves íntimos". Más clara, imposible.