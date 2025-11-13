Nueva crisis y profunda decepción para Juanita Tinelli en plena tormenta familiar: "Ella mostró..."

Embed

Cómo presentó a su novio Juanita Tinelli

A tan solo dos meses de blanquear su romance, se conoció que la relación entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña llegó a su fin, y en muy malos términos.

Todo comenzó cuando la hija de Marcelo Tinelli subió a sus historias una imagen tomada frente al espejo: ella con un conjunto blanco y gris, él vestido de negro y muy cerca de ella. La postal, sencilla pero reveladora, bastó para que sus seguidores dieran por oficializada la relación.

Poco después fue Bautista quien dejó su propia señal pública. Compartió una fotografía capturada por Juanita, en la que aparece abrazándola con total ternura. La etiquetó y acompañó la publicación con un corazón blanco, un gesto mínimo pero contundente que terminó de despejar cualquier duda.

En Puro Show (El Trece) contaron en aquel momento que la pareja llevaba alrededor de dos meses juntos y que todo comenzó gracias a un amigo en común que los presentó. Desde ese momento —aseguran— no volvieron a separarse (hasta este 13 de noviembre).

Sin dudas, este golpe llega en un momento difícil para ella, justo cuando más necesita contención en medio del complicado panorama familiar que atraviesa.