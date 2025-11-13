Nueva crisis y profunda decepción para Juanita Tinelli en plena tormenta familiar: "Ella mostró..."
Juanita Tinelli no atraviesa su mejor momento a nivel personal y, mientras la crisis familiar se profundiza, ella enfrentó otro golpe que la dejó decepcionada.
A su corta edad, Juanita Tinelli no vive un buen momento personal. A la denuncia que presentó por presuntas amenazas —un hecho que destapó una crisis familiar— ahora se le suma la ruptura de uno de sus principales pilares afectivos: su pareja.
Pepe Ochoa fue quien confirmó en LAM (América TV), a través del clásico enigmático del programa, el final de la relación entre la modelo y Bautista Cuiña. La joven pareja, que se había mostrado muy unida desde que oficializó su romance hace apenas cuatro meses, habría tenido una fuerte discusión que, por lo que trascendió, no tendría retorno.
El panelista profundizó explicando que, pese al cariño inicial, algo cambió en la dinámica íntima. "Estaban muy enamorados y muy bien, pero de repente ella mostró una faceta que a él no le gustó, dijo ‘no es por acá’ y la dejó", aportó sobre el origen del conflicto.
La versión fue respaldada por Yanina Latorre, quien sumó una mirada aún más contundente sobre el comportamiento de Juana. "Ella lo enloqueció porque era muy tóxica con él", lanzó la panelista, quien conoce al joven por haber compartido educación con su hijo Dieguito. Ese desgaste, según las fuentes del programa, fue el detonante que llevó a Bautista a poner fin al vínculo.
Cómo presentó a su novio Juanita Tinelli
A tan solo dos meses de blanquear su romance, se conoció que la relación entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña llegó a su fin, y en muy malos términos.
Todo comenzó cuando la hija de Marcelo Tinelli subió a sus historias una imagen tomada frente al espejo: ella con un conjunto blanco y gris, él vestido de negro y muy cerca de ella. La postal, sencilla pero reveladora, bastó para que sus seguidores dieran por oficializada la relación.
Poco después fue Bautista quien dejó su propia señal pública. Compartió una fotografía capturada por Juanita, en la que aparece abrazándola con total ternura. La etiquetó y acompañó la publicación con un corazón blanco, un gesto mínimo pero contundente que terminó de despejar cualquier duda.
En Puro Show (El Trece) contaron en aquel momento que la pareja llevaba alrededor de dos meses juntos y que todo comenzó gracias a un amigo en común que los presentó. Desde ese momento —aseguran— no volvieron a separarse (hasta este 13 de noviembre).
Sin dudas, este golpe llega en un momento difícil para ella, justo cuando más necesita contención en medio del complicado panorama familiar que atraviesa.