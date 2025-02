Nuevo expulsado en Gran Hermano 2024: los duros motivos y su repentina salida

No es la primera vez que el participante dice cosas de más, pero en esta ocasión su comentario fue muy evidente. En medio de una discusión con Lourdes Ciccarone, el joven disparó: "Si yo fuese chupamedias y lo hiciera por estrategia, desde el primer día que puse el pie en la giratoria para entrar yo no me habría pegado a ustedes, me habría pegado a ellos (señaló al tridente)".

Embed

Luego, el ojo que todo lo ve comunicó su severa sanción enfrente de todos los jugadores. "Todos saben que brindar información del afuera constituye una falta muy grave", comenzó diciendo.

"Luca, te informo que ahora mismo, en este mismo momento, debés abandonar mi casa. Luca, estás fuera de juego. Has quedado expulsado. Te pido, por favor, que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente", le informó el 'Big'.

Inmediatamente, sus compañeros lo despidieron con besos y abrazos y varios de ellos rompieron en llanto por la inesperada noticia. Así, Luca se convirtió en el tercer expulsado de esta edición del reality.

Embed

Doble eliminación en Gran Hermano 2024: quiénes son los participantes que quedaron eliminados del reality

En una doble gala de eliminación de Gran Hermano 2024 (Telefe), dos participantes tuvieron que abandonar la casa más famosa del país.

Saif, Juan Pablo, Bati, Gabriela, Lucía, Marcelo, Lorenzo, Delfina y Luciana fueron los jugadores que quedaron en placa positiva la semana pasada.

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Luciana bajaba de placa. La participante trans pudo desarmar su valija al obtener el 33,8 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Juan Pablo y Bati seguían una semana más. El correntino sacó el 38,1 por ciento de los votos y el nuevo participante, el 38,6 por ciento.

Más adelante, les comunicó a Lorenzo y a Gabriela que podían desarmas sus valijas. El salteño obtuvo el 35,7 por ciento de los votos y la brasileña, el 35,7 por ciento. A su vez, le notificó a Lucía que continuaba en el certamen. La novia de Lauty Gram sacó el 32,1 por ciento de los votos.

Minutos después de la medianoche, Del Moro reveló que Delfina y Saif quedaban eliminados del reality. La joven se fue del certamen al sacar el 28,3 por ciento de los votos y el egipcio, el 25,9 por ciento de los votos.